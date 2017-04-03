Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Первая лига. Все голы 23-го тура

Смотрите видео мячей, забитых в поединках очередного тура Первой лиги

  • 03.04.2017 17:07
  • 159 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Первая лига. Все голы 23-го тура

В девяти встречах 23-го тура Первой лиги зрители увидели 11 забитых мячей. Предлагаем вашему вниманию видео всех голов.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.