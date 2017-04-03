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Александр ДЕНИСОВ: «В Украине нет стадионов для расширения чемпионата»

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1»/ «Футбол 2» - о возможном изменении формата УПЛ

  • 03.04.2017 17:06
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  • 1 комментария
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mediananny.com, Александр Денисов
© mediananny.com, Александр Денисов

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов высказал мнение о возможном изменении формата чемпионата Украины.

- На сегодняшний день есть несколько мнений – усовершенствовать нынешний формат или расширить турнир до прежних 16 команд. Конечно, всем бы нам хотелось увидеть чемпионат в прежнем формате. Другой вопрос – а есть ли на сегодняшний день для этого предпосылки? Ведь тогда по спортивному принципу из Первой лиги в следующем сезоне в УПЛ должны зайти пять команд: «Ильичевец», «Десна», «Верес», «Колос» и «Нефтяник».

Громкие заявления от клубов, которые претендуют, хотят и мечтают попасть в Премьер-Лигу – это похвально. Но если рассматривать ситуацию как факт, то мы не можем говорить о расширении чемпионата. Стадионов для этого нет, и сделать это просто нереально.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    WADO-1976
      WADO-1976, 03.04.2017 17:17
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Прав Сашко ! В Одессе стадион -суппер ,а поле - гумно ! Прикиньте что будет в Голосиевке или Ривном ? В Охтырке уже все видели огород !
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