Александр ДЕНИСОВ: «В Украине нет стадионов для расширения чемпионата»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов высказал мнение о возможном изменении формата чемпионата Украины.
- На сегодняшний день есть несколько мнений – усовершенствовать нынешний формат или расширить турнир до прежних 16 команд. Конечно, всем бы нам хотелось увидеть чемпионат в прежнем формате. Другой вопрос – а есть ли на сегодняшний день для этого предпосылки? Ведь тогда по спортивному принципу из Первой лиги в следующем сезоне в УПЛ должны зайти пять команд: «Ильичевец», «Десна», «Верес», «Колос» и «Нефтяник».
Громкие заявления от клубов, которые претендуют, хотят и мечтают попасть в Премьер-Лигу – это похвально. Но если рассматривать ситуацию как факт, то мы не можем говорить о расширении чемпионата. Стадионов для этого нет, и сделать это просто нереально.
Источник — ТК Футбол
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