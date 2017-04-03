Виктор ВАЦКО: «Команда с 0 очков может остаться в Премьер-лиге»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поразмышлял о возможности снятия очков с команд Премьер-Лиги в конце чемпионата.



- Перед стартом сезона я думал: «Вполне вероятно, что команда, у которой будет 0 очков, останется в Премьер-Лиге». Ведь клубы и в минусы могут уйти — никто не знает, чем закончится чемпионат, у кого какой минус будет. В прошлых сезонах, помню, очки снимали постфактум. Поэтому всем командам необходимо набирать зачетные пункты.