ЛЕОНЕНКО: У Динамо была одна комбинация, остальное привезли защитники

Экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал результат матча «Александрия» - «Динамо» (1:4).

«В первых двух голах виновен точно Новак. Все видели, откуда Беседин забивал. После прострела Ярмоленко справа можно было спокойно ловить мяч в руки.

По сути, у «Динамо» я запомнил только одну комбинацию - момент, где Сидорчук плохо ударил. А все остальное хозяева привезли. Да и вдесятером трудно играть против «Динамо». Приёмов у «Александрии» вышел - он хотя бы знает, что нападающие вообще должны касаться мяча?», - сказал Леоненко.