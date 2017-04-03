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ЛЕОНЕНКО: У Динамо была одна комбинация, остальное привезли защитники

Бывший форвард киевлян - о матче «Александрия» - «Динамо»

  • 03.04.2017 16:56
  • 496 просмотров
  • 6 комментария
Метки
vz.ua. Виктор Леоненко
© vz.ua. Виктор Леоненко

Экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал результат матча «Александрия» - «Динамо» (1:4).

«В первых двух голах виновен точно Новак. Все видели, откуда Беседин забивал. После прострела Ярмоленко справа можно было спокойно ловить мяч в руки.

По сути, у «Динамо» я запомнил только одну комбинацию - момент, где Сидорчук плохо ударил. А все остальное хозяева привезли. Да и вдесятером трудно играть против «Динамо». Приёмов у «Александрии» вышел - он хотя бы знает, что нападающие вообще должны касаться мяча?», - сказал Леоненко.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    bsdmk
      bsdmk, 03.04.2017 17:07
    +3
    Блин! алик продолжает отжигать!
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    Вольтрон
    online
      Вольтрон, 03.04.2017 17:12
    -4
    bsdmk, 03.04.2017 17:07
    Блин! алик продолжает отжигать!
    И что он тут отжег? Сказал все по делу! это самое слабое Динамо которое я помню!
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    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 03.04.2017 17:30
    +1
    Витя! У тебя осталась одна извилина в голове, остальные ты потерял в пивном баре у Денисова
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    Вольтрон
    online
      Вольтрон, 03.04.2017 17:32
    -2
    Витя нормальный!!! это вам подлечиться нужно!! только и умеете минусовать меня!!
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    Вольтрон
    online
      Вольтрон, 03.04.2017 17:36
    -2
    Он Говорит всегда правильно!! Просто эта правда вам режет глаза ! И вы начинаете его обсырать!! Удачи тебе Витек! так держать! супер эксперт! который говорит всегда правду о наших инвалидах! и не скрывает этого!
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    Jeck
      Jeck, 03.04.2017 17:40
    +1
    А в Шахтаря всі м'ячі забиті а-ля Марадона на пару з Ван Бастеном
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