Ярмоленко забил 150-й гол в карьере

Капитан «Динамо» Андрей Ярмоленко забил 150-й и 151-й голы на официальном уровне.
Форвард столичных динамовцев сделал дубль в Александрии, что не только внесло перелом в неудачно складывавшийся для его команды поединок, но и достиг впечатляющего достижения: первый гол, проведенный им на 84-й минуте, оказался 150-м в официальных соревнованиях! Отрадно, что до завершения матча Ярмоленко забил свой мяч №151.
ГОЛЫ ЯРМОЛЕНКО ЗА КИЕВСКОЕ «ДИНАМО»
ГОЛЫ ЯРМОЛЕНКО ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ СБОРНУЮ
Источник — ФК Динамо Киев
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Сам ты клоун! Ты, наверное, голы только учишься забивать языком, да и то - в детской игре "Настольный футбол" для недоразвитых и умственно-отсталых! Когда начнёшь соображать (в чём я очень сомневаюсь), то можешь записаться в подготовительную группу подготовки к общеобразовательной школы! Там из тебя будут делать ЧТО-ТО, отдалённо напоминающее человека!
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