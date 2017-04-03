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Ярмоленко забил 150-й гол в карьере

Капитан «Динамо» отметился дублем в ворота «Александрии»

  • 03.04.2017 16:31
  • 666 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Капитан «Динамо» Андрей Ярмоленко забил 150-й и 151-й голы на официальном уровне.

Форвард столичных динамовцев сделал дубль в Александрии, что не только внесло перелом в неудачно складывавшийся для его команды поединок, но и достиг впечатляющего достижения: первый гол, проведенный им на 84-й минуте, оказался 150-м в официальных соревнованиях! Отрадно, что до завершения матча Ярмоленко забил свой мяч №151.

ГОЛЫ ЯРМОЛЕНКО ЗА КИЕВСКОЕ «ДИНАМО»

ГОЛЫ ЯРМОЛЕНКО ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ СБОРНУЮ

 

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    adekvatenko
      adekvatenko, 03.04.2017 16:54
    -17
    Комментарий свернут. Показать
    Достижение ! Плохо что Говерла прекратила существовоние ! Мог бы 160 забить ! С такой зарплатой и в таком чемпионате он 150 за сезон должен забивать ! Клоун !
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    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 03.04.2017 17:09
    +4
    Неадекватенко!
    Сам ты клоун! Ты, наверное, голы только учишься забивать языком, да и то - в детской игре "Настольный футбол" для недоразвитых и умственно-отсталых! Когда начнёшь соображать (в чём я очень сомневаюсь), то можешь записаться в подготовительную группу подготовки к общеобразовательной школы! Там из тебя будут делать ЧТО-ТО, отдалённо напоминающее человека!
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    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 03.04.2017 17:38
    0
    adekvatenko, 03.04.2017 16:54
    Достижение ! Плохо что Говерла прекратила существовоние ! Мог бы 160 забить ! С такой зарплатой и в таком чемпионате он 150 за сезон должен забивать ! Клоун !
    Грешно смеятся над такими людьми как вы.
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