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Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Футбол в Украине хоть кому-то нужен?»

Футбольный агент – о кризисе украинского футбола

  • 03.04.2017 16:21
  • 332 просмотров
  • 1 комментария
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Sport.ua. Вячеслав Заховайло
© Sport.ua. Вячеслав Заховайло

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился мнением об украинском футболе.

«Сегодня вечером решил почитать, что нового в украинском футболе. Просмотрел свои любимые укр-сайты. Словил себя на мысли, что новостей нет. Всё проходит без интереса, результаты игр даже смотреть не особо интересно.

Тренеры, как всегда, сделали одолжение — дали абсолютно неинтересные комментарии к игре. Этот футбол в Украине хоть кому-то нужен??? Обесценивание продолжается», — написал Заховайло на своей странице в Facebook.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 03.04.2017 16:26
    +2
    Та харе ныть!
    Все в нашей стране наладится.
    Ссылка
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