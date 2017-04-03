Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Футбол в Украине хоть кому-то нужен?»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился мнением об украинском футболе.
«Сегодня вечером решил почитать, что нового в украинском футболе. Просмотрел свои любимые укр-сайты. Словил себя на мысли, что новостей нет. Всё проходит без интереса, результаты игр даже смотреть не особо интересно.
Тренеры, как всегда, сделали одолжение — дали абсолютно неинтересные комментарии к игре. Этот футбол в Украине хоть кому-то нужен??? Обесценивание продолжается», — написал Заховайло на своей странице в Facebook.
Источник — Facebook.com
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