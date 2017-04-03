Александр БАБИЧ: «В матче с Шахтером хотим показать себя»

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич поделился ожиданиями от игры следующего тура с «Шахтером».

«Мы всегда едем обыгрывать любую команду, дома или на выезде, там уже посмотрим. Думаю, матч с «Шахтером» будет интересным. Посмотрим еще, как будем играть, какую выберем тактику.



Мы понимаем, что «Шахтер» - чемпион, и в таких статусных матчах надо показать себя и не бояться играть», - сказал Бабич.

Напомним, что матч «Шахтер» - «Черноморец» пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» 9 апреля. Начало игры в 17.00.