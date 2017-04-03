Александр БАБИЧ: «В матче с Шахтером хотим показать себя»

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич поделился ожиданиями от игры следующего тура с «Шахтером».
«Мы всегда едем обыгрывать любую команду, дома или на выезде, там уже посмотрим. Думаю, матч с «Шахтером» будет интересным. Посмотрим еще, как будем играть, какую выберем тактику.
Мы понимаем, что «Шахтер» - чемпион, и в таких статусных матчах надо показать себя и не бояться играть», - сказал Бабич.
Напомним, что матч «Шахтер» - «Черноморец» пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» 9 апреля. Начало игры в 17.00.
Источник — ТК Футбол
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