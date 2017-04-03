Нери Кастильо завершил карьеру

Экс-форвард донецкого «Шахтера» и «Днепра» Нери Кастильо принял решение о завершении карьеры. 32-летний мексиканец, так и не сумевший закрепиться в составе команды «Эрмис Зоньян», представляющей третий дивизион Греции, повесил бутсы на гвоздь. Теперь он сосредоточится на развитии собственного бизнеса - речь идёт о магазинах, специализирующихся на товарах для рыбалки.

Напомним, Нери Кастильо, который был куплен у «Олимпиакоса» за 20 миллионов евро, находился на контракте у «горняков» с 2007 по 2011 гг. Впрочем, прижиться в команде Луческу нападающему так и не удалось - отметился двумя голами в 17 матчах. Далее Кастильо отправился по арендам, проведя в сезоне-2009/10 три матча за «Днепр».