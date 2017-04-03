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Александрия не хочет играть выездной матч с Черноморцем на своем поле

Одесситы обещают приличное травяное покрытие на стадионе «Черноморец» лишь в начале мая

  • 03.04.2017 15:32
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igotoworld.com. стадион «Черноморец»
© igotoworld.com. стадион «Черноморец»

Директор по эксплуатации спортивных сооружений «Черноморца» Сергей Сиволап сообщил, что одесский клуб предлагал «Александрии» провести очную встречу в рамках 25-го тура УПЛ в Александрии, но получил отказ.

«Через 4-5 недель уже будет нормальный газон, поэтому мы хотели перенести матч с «Александрией», но они отказались. Приличное травяное покрытие будет в начале мая.

До 10-го мая уже все будет хорошо, а до 20-го июня поле будет соответствовать всем требованиям УЕФА», – рассказал Сиволап.

Напомним, газон стадиона «Черноморец» сейчас находится в плачевном состоянии.

Источник — Футбол 24

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