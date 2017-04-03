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Артем ГОРДИЕНКО: «После игры с Шахтером остался неприятный осадок»

Полузащитник «Зари» рассчитывал на другой результат

  • 03.04.2017 15:21
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footboom.com. Артем Гордиенко
© footboom.com. Артем Гордиенко

Полузащитник «Зари» Артем Гордиенко рассказал о прошедшем матче с «Шахтером»:

- Обидно, что проиграли вчера. Нам удалось повести в счете. Были предпосылки для того, чтобы закончить матч в нашу пользу. Но сложилось так, что победу одержать не сумели. От этого эмоции, конечно, не самые радужные.

- Но наверняка приятен тот факт, что с «Шахтером» мы сыграли на равных, а временами даже и заставляли соперника тянуть время…
- Гораздо приятнее было бы, если бы нам удалось победить. Сейчас же сложно что-то сказать. От игры остался не очень приятный осадок. А точнее, не от игры, а лишь от итогового результата.

- Во втором тайме мы немного подсели…
- Возможно, так и было. В составе «Шахтера» немало быстрых и техничных бразильцев. Тяжело играть против них. Тем не менее, мы старались. Каждый отдал все силы для того, чтобы добыть положительный результат. Но это футбол.

- На что Юрий Вернидуб обратил внимание в перерыве?
- Попросил нас не терять концентрацию, быть более внимательными и играть до конца в каждом эпизоде. Важно было продолжать действовать так, как в первой половине встречи.

- Какие ближайшие планы команды?
- Сегодня у нас выходной день. А уже со вторника начнем готовиться к поединку против «Александрии».

Источник — ФК Заря

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