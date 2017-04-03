Артем ГОРДИЕНКО: «После игры с Шахтером остался неприятный осадок»

Полузащитник «Зари» Артем Гордиенко рассказал о прошедшем матче с «Шахтером»:



- Обидно, что проиграли вчера. Нам удалось повести в счете. Были предпосылки для того, чтобы закончить матч в нашу пользу. Но сложилось так, что победу одержать не сумели. От этого эмоции, конечно, не самые радужные.



- Но наверняка приятен тот факт, что с «Шахтером» мы сыграли на равных, а временами даже и заставляли соперника тянуть время…

- Гораздо приятнее было бы, если бы нам удалось победить. Сейчас же сложно что-то сказать. От игры остался не очень приятный осадок. А точнее, не от игры, а лишь от итогового результата.



- Во втором тайме мы немного подсели…

- Возможно, так и было. В составе «Шахтера» немало быстрых и техничных бразильцев. Тяжело играть против них. Тем не менее, мы старались. Каждый отдал все силы для того, чтобы добыть положительный результат. Но это футбол.



- На что Юрий Вернидуб обратил внимание в перерыве?

- Попросил нас не терять концентрацию, быть более внимательными и играть до конца в каждом эпизоде. Важно было продолжать действовать так, как в первой половине встречи.



- Какие ближайшие планы команды?

- Сегодня у нас выходной день. А уже со вторника начнем готовиться к поединку против «Александрии».