Артем ГОРДИЕНКО: «После игры с Шахтером остался неприятный осадок»

Полузащитник «Зари» Артем Гордиенко рассказал о прошедшем матче с «Шахтером»:
- Обидно, что проиграли вчера. Нам удалось повести в счете. Были предпосылки для того, чтобы закончить матч в нашу пользу. Но сложилось так, что победу одержать не сумели. От этого эмоции, конечно, не самые радужные.
- Но наверняка приятен тот факт, что с «Шахтером» мы сыграли на равных, а временами даже и заставляли соперника тянуть время…
- Гораздо приятнее было бы, если бы нам удалось победить. Сейчас же сложно что-то сказать. От игры остался не очень приятный осадок. А точнее, не от игры, а лишь от итогового результата.
- Во втором тайме мы немного подсели…
- Возможно, так и было. В составе «Шахтера» немало быстрых и техничных бразильцев. Тяжело играть против них. Тем не менее, мы старались. Каждый отдал все силы для того, чтобы добыть положительный результат. Но это футбол.
- На что Юрий Вернидуб обратил внимание в перерыве?
- Попросил нас не терять концентрацию, быть более внимательными и играть до конца в каждом эпизоде. Важно было продолжать действовать так, как в первой половине встречи.
- Какие ближайшие планы команды?
- Сегодня у нас выходной день. А уже со вторника начнем готовиться к поединку против «Александрии».
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.