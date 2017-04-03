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Алиев отметился хет-триком в матче чемпионата Киева

Бывший футболист «Динамо» феерит в аматорской команде

  • 03.04.2017 15:10
  • 1575 просмотров
  • 6 комментария
Метки
footboom.com. Александр Алиев
© footboom.com. Александр Алиев

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев поддерживает форму, участвуя в различных соревнованиях по мини футболу.

В воскресенье, 2 апреля, в рамках чемпионата столицы WSL (wikend super ligue) команда Алиева «Catanzaro» одержала победу над «Каскадом» со счетом 4:2. Алиев записал на свой счет хет-трик.

Напомним, футбольный агент Александр Панков, который представляет интересы Алиева, совсем недавно анонсировал возвращение своего подопечного в большой футбол.

Источник — Footboom

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Комментарии
    sasha112006
      sasha112006, 03.04.2017 15:32
    +1
    Александр Алиев поддерживает форму Спонсор не тот на футболке ,должен "Старопрамен" быть
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    dovbush31
      dovbush31, 03.04.2017 15:33
    +1
    о там нехай і грає це його рівень Це велике поверненя
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    timmyc
      timmyc, 03.04.2017 15:46
    0
    sasha112006, 03.04.2017 15:32
    Александр Алиев поддерживает форму Спонсор не тот на футболке ,должен "Старопрамен" быть
    Старопрамен уже не тот
    Перша приватна тоже пойдет
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    myroslavmail
      myroslavmail, 03.04.2017 16:01
    0
    в турніру "wikend super ligue" дві помилки ... мало би бути "weekend super league" ... чи то Саша назву придумував? )
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    azero86
      azero86, 03.04.2017 16:02
    0
    А ви казали забухав)))))
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    qwerty197111
    online
    qwerty197111, 03.04.2017 16:18
    0
    ну а заголок как вроде он за Барсу забил три )))
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