Алиев отметился хет-триком в матче чемпионата Киева

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Эксперименты Динамо и Зари, возвращение Гладкого и злость Кварцяного 16:18 — Elblanko Можна якось вичіслити потвору, яка мені більше десятка мінусів за півтори хвилини ставить? Бо мен... 16:16 — Elblanko Не скажи, якщо є таке поняття, як пасивний офсайд, то він для чогось потрібен. А зприводу роні, з... 16:09 — Elblanko Кварц в своєму репертуарі. А тур видався нічого такий.