Алиев отметился хет-триком в матче чемпионата Киева

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев поддерживает форму, участвуя в различных соревнованиях по мини футболу.
В воскресенье, 2 апреля, в рамках чемпионата столицы WSL (wikend super ligue) команда Алиева «Catanzaro» одержала победу над «Каскадом» со счетом 4:2. Алиев записал на свой счет хет-трик.
Напомним, футбольный агент Александр Панков, который представляет интересы Алиева, совсем недавно анонсировал возвращение своего подопечного в большой футбол.
Источник — Footboom
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