Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Жертвы и разрушения есть

Акценты на первом туре Первой шестерки

  • 03.04.2017 14:45
  • 44 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua
© fcdynamo.kiev.ua

Итак, свершилось. Стартовал первый в истории нашей страны финальный турнир шести лучших команд. Предлагаю оставить в прошлом все споры о целесообразности и сомнения в необходимости и сосредоточиться собственно на самом соревновании. Что я увидел в стартовом туре?

Зрелищность.  Если в целом, то на тройку с плюсом, по пятибалльной.

Даже в Александрии, где было забито пять голов, помимо них насчитал лишь три голевых момента. А это в сумме будет реже, чем момент за десять минут. То есть, такой себе средний уровень. Игру вытащили реализация и насыщенный событиями второй тайм.

В Запорожье, не считая полу- и недомоментов, кроме голов вообще ничего не было. Хотя общее впечатление от игры неплохое, и матчем тура назвал бы именно этот.

В Одессе два полумомента «Черноморца» под занавэсочку и неуклюжие попытки убежать или пробить в исполнении «Олимпика» до этого. Все.

Как одессит, хочу извиниться перед футбольной Украиной за ту порнографию, которую у нас в День дураков решили назвать футболом. За сорок лет (а именно столько исполнилось вчера с момента моего первого похода на стадион) я никогда не видел, чтобы нашей команде приходилось играть в таком … (цензура не пропустила).

К слову, это не помешало поднять цены на билеты. Говорят, якобы, минимальная стоимость составила 80 гривен.

Интрига.  Туда-сюда, примерно на том же уровне.

В Запорожье гол Тайсона на 63-й минуте означал победу «Шахтера». Больше у «Зари» в этот вечер ничего не получилось.

В Александрии «Динамо» вышло вперед тремя минутами позже. И дальше хозяевам уже ничего не светило.

В Одессе формально Хобленко мог принести победу «Черноморцу» уже в компенсированное время. Но фактически и говоря откровенно, эти потуги на настоящую угрозу воротам не тянули. Как, впрочем, и Ковальца: на одном из повторов видно, что Махарадзе после его удара спас не ворота, а пространство по другую сторону штанги.

А ведь, судя по всему, именно этот удар зачли единственным в створ за матч на две команды. То есть, по большому счету, футбола в Одессе 1 апреля не было вообще. Как сказал один мой знакомый, все, что запомнилось в этой игре – стартовый и финальный свисток арбитра. И, как говорят в народе, игра была равна… и далее по тексту.

Логика.  Оценка та же – три с плюсом.

Естественно, наиболее закономерен счет одесского матча. Он не был открыт, поскольку открыть его было нечем и негде. Напрашивается аналогия с двумя алкашами в безуспешных поисках штопора и укромного местечка. Впрочем, в Одессе в этот день пили, не стесняясь, на улице.

Разумеется, наиграло на победу «Динамо». Правда, по моим скромным подсчетам (исходя из классического: три момента – гол), точнее его преимущество отразил бы счет 2:0.

А счет игры в Запорожье сформировала стопроцентная реализация ее участников. По-хорошему же, если по-взрослому, на гол тут не наиграл никто. Звучит парадоксально, особенно находясь под впечатлением от общей благополучной картины матча – темпа игры и постоянных попыток ее обострения. Но, повторюсь, далее попыток заходили только тогда, когда забивались голы.

Имеете право не согласиться. Как сказал бы Борис Гребенщиков, я так вижу.

Судейство.  Действия господ Березки, Кутакова и Можаровского сотоварищи особых нареканий, вроде бы, не вызвали. И уж на ходе игры точно не сказались. Это если не придираться и не смотреть игру под фанатским микроскопом – будучи предубежденным в поисках тенденций.

Посему даже не обращался к своему эксперту-консультанту, и рискну выставить за судейство первого тура условные пять с минусом. Да и то скорее для перестраховки.

Везение.  Мсье Фарт начал свою трудовую деятельность в Первой шестерке с выходного дня. Ни в одном из трех матчей не прослеживалось его стремление принять чью-либо сторону.

Личности.  Выделю всего двоих.

Просто невозможно было не заметить исполинскую на фоне остальных, в этом смысле, фигуру Ярмоленко. Он принял участие во всех четырех голах «Динамо», и этим все сказано. Человек сделал игру. Можно, конечно, рассуждать об уровне, на котором он феерит, но это уже будет совсем другая история.

Выделялся и Гармаш, участвовавший во второй и третьей голевых атаках.

Две личности в трех играх – это явно мало. И больше тройки здесь никак не поставишь.

Голы.  Добротных и эффектных хватало. Не говоря о том, что, несмотря на одесскую унылость, в среднем, забивалось более двух с половиной мячей, а это нормально для футбола.

Лучшим, со своей точки зрения, назову второй гол Ярмоленко, который по дороге буквально развел защитника и вратаря.

Вторым отмечу гол Бонавентуре в ворота «Шахтера». Впрочем, не буду возражать, если кто-нибудь захочет поменять эти забитые мячи местами.

Третьим, наверное, будет «выстрел» Огири, поразивший ворота «Динамо». Хотя и хладнокровие Тайсона после фирменного паса Ракицкого тоже определенное впечатление произвело. И тут возможна рокировка. А кому-то еще, наверняка полюбился гол Бланко-Лещука с передачи Исмаили.

Так что, за качество голов, пожалуй, и полноценной пятерки не жалко. Тем паче, ни один «дурачок» точно не зашел.

Посещаемость.  В среднем, она составила более 5800 зрителей на матче.

Ключевая заслуга в этом принадлежит Запорожью, где на поединок первой и третьей команды чемпионата пришло девять с половиной тысяч человек, и где атмосфера матча была поистине футбольной.

Меньше всего народу – менее четырех тысяч было в Александрии. То есть, стадион «Ника» был заполнен чуть больше, чем наполовину (к вопросу о том, что мы поднимем интерес к футболу за счет «провинции»).

В Одессе было человек на триста больше. И меня терзают смутные сомненья в том, что на «Александрию» придет хотя бы столько же. Ну, разве что мы не проиграем перед этим «Шахтеру», и найдется энное количество мазохистов, которые в разгар весны предпочтут в течение двух часов созерцать этот абсурдный пейзаж, именуемый газоном стадиона.

Кстати, число зрителей на «Олимпике» на полторы тысячи уступило средней посещаемости стадиона в Одессе. Тогда как в Александрии и Запорожье оно ее превысило – понятное дело, люди пришли на фаворитов.

Опять же, главным образом за счет Запорожья, средняя посещаемость всех трех игр оказалась на две с половиной тысячи лучше, чем в целом в сезоне на этих же стадионах. Учитывая статус матчей, это отнюдь не много. И, мабуть-таки, на троечку.

Турнирное положение.  «Заря» на три очка отдалилась от «серебра». «Олимпик» на очко приблизился к «бронзе», а «Черноморец» - на столько же к зоне Лиги Европы. В общем и целом, в прямой досягаемости – на расстоянии двух очков, только «Олимпик» от «Александрии». Но штука здесь в том, что четвертое место от пятого отличается только своим номером.

Пока как-то не особо бодрит.

Таким образом, если суммировать и подытожить мои впечатления от стартового тура, то в условном соревновании оптимиста с пессимистом (помните, они высказывались о своих ожиданиях от турнира в анонсах?) счет открыл последний.

Заголовок? Жертвами антифутбола стали любители игры в Одессе и те, кто смотрел ее по ТВ. А помимо их ожиданий, разрушены были иллюзии тех, кто воспрял духом, когда «Динамо» и «Шахтер» давали соперникам своеобразную фору, которая была отыграна не то, что без труда, но хорошо загодя. О разрушении газона на «Черноморце» уже просто молчу.

Анонс.  С наибольшим интересом ожидается матч «Александрия» - «Заря». Предположительно, с наименьшим – «Шахтер» - «Черноморец». С точки зрения интриги и уровня противоборства. «Динамо» - «Олимпик»? Будем посмотреть.

Еще раз. Сетуют на новый формат и ноют о возврате к старому не здесь. Здесь констатируют увиденное в матчах Первой шестерки.

Далі буде.

Автор — Игорь Юрич, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.