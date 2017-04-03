Жертвы и разрушения есть

Итак, свершилось. Стартовал первый в истории нашей страны финальный турнир шести лучших команд. Предлагаю оставить в прошлом все споры о целесообразности и сомнения в необходимости и сосредоточиться собственно на самом соревновании. Что я увидел в стартовом туре?

Зрелищность. Если в целом, то на тройку с плюсом, по пятибалльной.

Даже в Александрии, где было забито пять голов, помимо них насчитал лишь три голевых момента. А это в сумме будет реже, чем момент за десять минут. То есть, такой себе средний уровень. Игру вытащили реализация и насыщенный событиями второй тайм.

В Запорожье, не считая полу- и недомоментов, кроме голов вообще ничего не было. Хотя общее впечатление от игры неплохое, и матчем тура назвал бы именно этот.

В Одессе два полумомента «Черноморца» под занавэсочку и неуклюжие попытки убежать или пробить в исполнении «Олимпика» до этого. Все.

Как одессит, хочу извиниться перед футбольной Украиной за ту порнографию, которую у нас в День дураков решили назвать футболом. За сорок лет (а именно столько исполнилось вчера с момента моего первого похода на стадион) я никогда не видел, чтобы нашей команде приходилось играть в таком … (цензура не пропустила).

К слову, это не помешало поднять цены на билеты. Говорят, якобы, минимальная стоимость составила 80 гривен.

Интрига. Туда-сюда, примерно на том же уровне.

В Запорожье гол Тайсона на 63-й минуте означал победу «Шахтера». Больше у «Зари» в этот вечер ничего не получилось.

В Александрии «Динамо» вышло вперед тремя минутами позже. И дальше хозяевам уже ничего не светило.

В Одессе формально Хобленко мог принести победу «Черноморцу» уже в компенсированное время. Но фактически и говоря откровенно, эти потуги на настоящую угрозу воротам не тянули. Как, впрочем, и Ковальца: на одном из повторов видно, что Махарадзе после его удара спас не ворота, а пространство по другую сторону штанги.

А ведь, судя по всему, именно этот удар зачли единственным в створ за матч на две команды. То есть, по большому счету, футбола в Одессе 1 апреля не было вообще. Как сказал один мой знакомый, все, что запомнилось в этой игре – стартовый и финальный свисток арбитра. И, как говорят в народе, игра была равна… и далее по тексту.

Логика. Оценка та же – три с плюсом.

Естественно, наиболее закономерен счет одесского матча. Он не был открыт, поскольку открыть его было нечем и негде. Напрашивается аналогия с двумя алкашами в безуспешных поисках штопора и укромного местечка. Впрочем, в Одессе в этот день пили, не стесняясь, на улице.

Разумеется, наиграло на победу «Динамо». Правда, по моим скромным подсчетам (исходя из классического: три момента – гол), точнее его преимущество отразил бы счет 2:0.

А счет игры в Запорожье сформировала стопроцентная реализация ее участников. По-хорошему же, если по-взрослому, на гол тут не наиграл никто. Звучит парадоксально, особенно находясь под впечатлением от общей благополучной картины матча – темпа игры и постоянных попыток ее обострения. Но, повторюсь, далее попыток заходили только тогда, когда забивались голы.

Имеете право не согласиться. Как сказал бы Борис Гребенщиков, я так вижу.

Судейство. Действия господ Березки, Кутакова и Можаровского сотоварищи особых нареканий, вроде бы, не вызвали. И уж на ходе игры точно не сказались. Это если не придираться и не смотреть игру под фанатским микроскопом – будучи предубежденным в поисках тенденций.

Посему даже не обращался к своему эксперту-консультанту, и рискну выставить за судейство первого тура условные пять с минусом. Да и то скорее для перестраховки.

Везение. Мсье Фарт начал свою трудовую деятельность в Первой шестерке с выходного дня. Ни в одном из трех матчей не прослеживалось его стремление принять чью-либо сторону.

Личности. Выделю всего двоих.

Просто невозможно было не заметить исполинскую на фоне остальных, в этом смысле, фигуру Ярмоленко. Он принял участие во всех четырех голах «Динамо», и этим все сказано. Человек сделал игру. Можно, конечно, рассуждать об уровне, на котором он феерит, но это уже будет совсем другая история.

Выделялся и Гармаш, участвовавший во второй и третьей голевых атаках.

Две личности в трех играх – это явно мало. И больше тройки здесь никак не поставишь.

Голы. Добротных и эффектных хватало. Не говоря о том, что, несмотря на одесскую унылость, в среднем, забивалось более двух с половиной мячей, а это нормально для футбола.

Лучшим, со своей точки зрения, назову второй гол Ярмоленко, который по дороге буквально развел защитника и вратаря.

Вторым отмечу гол Бонавентуре в ворота «Шахтера». Впрочем, не буду возражать, если кто-нибудь захочет поменять эти забитые мячи местами.

Третьим, наверное, будет «выстрел» Огири, поразивший ворота «Динамо». Хотя и хладнокровие Тайсона после фирменного паса Ракицкого тоже определенное впечатление произвело. И тут возможна рокировка. А кому-то еще, наверняка полюбился гол Бланко-Лещука с передачи Исмаили.

Так что, за качество голов, пожалуй, и полноценной пятерки не жалко. Тем паче, ни один «дурачок» точно не зашел.

Посещаемость. В среднем, она составила более 5800 зрителей на матче.

Ключевая заслуга в этом принадлежит Запорожью, где на поединок первой и третьей команды чемпионата пришло девять с половиной тысяч человек, и где атмосфера матча была поистине футбольной.

Меньше всего народу – менее четырех тысяч было в Александрии. То есть, стадион «Ника» был заполнен чуть больше, чем наполовину (к вопросу о том, что мы поднимем интерес к футболу за счет «провинции»).

В Одессе было человек на триста больше. И меня терзают смутные сомненья в том, что на «Александрию» придет хотя бы столько же. Ну, разве что мы не проиграем перед этим «Шахтеру», и найдется энное количество мазохистов, которые в разгар весны предпочтут в течение двух часов созерцать этот абсурдный пейзаж, именуемый газоном стадиона.

Кстати, число зрителей на «Олимпике» на полторы тысячи уступило средней посещаемости стадиона в Одессе. Тогда как в Александрии и Запорожье оно ее превысило – понятное дело, люди пришли на фаворитов.

Опять же, главным образом за счет Запорожья, средняя посещаемость всех трех игр оказалась на две с половиной тысячи лучше, чем в целом в сезоне на этих же стадионах. Учитывая статус матчей, это отнюдь не много. И, мабуть-таки, на троечку.

Турнирное положение. «Заря» на три очка отдалилась от «серебра». «Олимпик» на очко приблизился к «бронзе», а «Черноморец» - на столько же к зоне Лиги Европы. В общем и целом, в прямой досягаемости – на расстоянии двух очков, только «Олимпик» от «Александрии». Но штука здесь в том, что четвертое место от пятого отличается только своим номером.

Пока как-то не особо бодрит.

Таким образом, если суммировать и подытожить мои впечатления от стартового тура, то в условном соревновании оптимиста с пессимистом (помните, они высказывались о своих ожиданиях от турнира в анонсах?) счет открыл последний.

Заголовок? Жертвами антифутбола стали любители игры в Одессе и те, кто смотрел ее по ТВ. А помимо их ожиданий, разрушены были иллюзии тех, кто воспрял духом, когда «Динамо» и «Шахтер» давали соперникам своеобразную фору, которая была отыграна не то, что без труда, но хорошо загодя. О разрушении газона на «Черноморце» уже просто молчу.

Анонс. С наибольшим интересом ожидается матч «Александрия» - «Заря». Предположительно, с наименьшим – «Шахтер» - «Черноморец». С точки зрения интриги и уровня противоборства. «Динамо» - «Олимпик»? Будем посмотреть.

Еще раз. Сетуют на новый формат и ноют о возврате к старому не здесь. Здесь констатируют увиденное в матчах Первой шестерки.

Далі буде.