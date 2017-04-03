Долги по зарплатам в Волыни достигли семи месяцев

А уверен что это заслуга Реброва? Без Рауля как то минус 14 очей от Шахтера получилось ,и это е...

Юморист хренов.Пусть своим острым языком бреет жопу тренеру "Шальке", чтобы тот его в о...

Ну понятно, старая песня: Винер всех купила. Только теперь сборной Украины к этой старой песни ну...

Жаль, что я не успел на встречу. Но на игре в среду обязательно буду!!!

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного челове...