Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Долги по зарплатам в Волыни достигли семи месяцев

Атмосфера в команде накалена до предела

  • 03.04.2017 14:30
  • 56 просмотров
  • 0 комментария
Метки
zarya-lugansk.com
© zarya-lugansk.com

Срок задолженности перед игроками «Волыни» оставляет 7 месяцев и является рекордным для луцкого клуба за всю историю выступлений в высшей лиге чемпионата Украины.

В связи с нынешним положением дел в команде все больше накаляется атмосфера, и среди футболистов уже несколько раз поднимался вопрос о возможных ответных действиях вплоть до бойкота матча УПЛ.

Кроме долгов действующим футболистам Волынь также остается должна и своим экс-игрокам — бразильцу Алессандро Селину, сербу Саше Стевичу и украинцу Александру Пищуру. Долг Стевичу в скором времени может аукнуться лучанам снятием 6-ти очков и переводом в Первую лигу.

«Волынь замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги, проиграв 10 из 11 последних матчей.

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.