Долги по зарплатам в Волыни достигли семи месяцев

Срок задолженности перед игроками «Волыни» оставляет 7 месяцев и является рекордным для луцкого клуба за всю историю выступлений в высшей лиге чемпионата Украины.
В связи с нынешним положением дел в команде все больше накаляется атмосфера, и среди футболистов уже несколько раз поднимался вопрос о возможных ответных действиях вплоть до бойкота матча УПЛ.
Кроме долгов действующим футболистам Волынь также остается должна и своим экс-игрокам — бразильцу Алессандро Селину, сербу Саше Стевичу и украинцу Александру Пищуру. Долг Стевичу в скором времени может аукнуться лучанам снятием 6-ти очков и переводом в Первую лигу.
«Волынь замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги, проиграв 10 из 11 последних матчей.
Источник — Sportarena
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