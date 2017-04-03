Іван ГЕЦКО: «Не варто робити трагедію з переходу Тимощука в Зеніт»

Автор першого голу в історії національної збірної України Іван Гецко висловив свою позицію з приводу переходу Анатолія Тимощука в «Зеніт».

«Я пропоную перестати чіпати Анатолія Тимощука. Толік зробив свій вибір, і хай сам відповідає за свої вчинки. Він сам вибрав, як влаштувати майбутнє життя. Ну захотів хлопець заробити гроші. Ну і нехай!

Не варто роздувати його перехід і робити трагедію. Такі скандали розколюють Україну, а нам треба спокій», - сказав Гецко.