Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Іван ГЕЦКО: «Не варто робити трагедію з переходу Тимощука в Зеніт»

Спеціаліст прокоментував перехід українця в російський клуб

  • 03.04.2017 14:12
  • 115 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Черноморец. Иван Гецко
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Автор першого голу в історії національної збірної України Іван Гецко висловив свою позицію з приводу переходу Анатолія Тимощука в «Зеніт».

«Я пропоную перестати чіпати Анатолія Тимощука. Толік зробив свій вибір, і хай сам відповідає за свої вчинки. Він сам вибрав, як влаштувати майбутнє життя. Ну захотів хлопець заробити гроші. Ну і нехай!

Не варто роздувати його перехід і робити трагедію. Такі скандали розколюють Україну, а нам треба спокій», - сказав Гецко.

Источник — ПлюсСпорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 03.04.2017 14:37
    -1
    Це - не трагедія! Це - велике розчарування!
    Ссылка
    fff
    online
      fff, 03.04.2017 14:50
    0
    Молодец толик,не нужно идти на поводу фанатиков
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.