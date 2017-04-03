Таллинн, белые ночи и матч Финляндия - Украина: едем с нами в фан-тур!

Во-первых, всех с весной! Погода отличная, настроение еще лучше – самое время спланировать какую-нибудь интересную поездку :)

Sport.ua и клуб любителей путешествий Travelmaker.com.ua зовет всех в классную поездку на матч сборных Украины и Финляндии в рамках отбора на ЧМ-2018. Поединок пройдет в Тампере 11 июня, поэтому не упустим шанс побывать в финской столице, да еще и летом, да еще и в сезон белых ночей!

Итак, наша программа тура:

9 июня. Киев – Таллинн. Из украинской столицы переместимся в столицу эстонскую. Таллинн называют одним из самых красивых городов Балтии. Город небольшой, но богат на исторические и культурные достопримечательности.

Проверим местную кухню, прогуляемся по средневековому центру, а также не преминем пошутить на тему эстонской медлительности :)

В субботу, 10 июня, опробуем новый для многих вид транспорта – паром. Из таллинского порта всего за несколько часов паромом можно добраться до финской столицы – Хельсинки. Хельсинки станут нашей базой на ближайшие три дня.

Знакомимся с городом, любуемся белыми ночами и лакомимся отменными морепродуктами где-нибудь в уютном портовом аутентичном ресторане!

А вдруг и финской сауны захочется попробовать – любой каприз!

В воскресенье, 11 июня, сборная Украины во главе с Андреем Шевченко проведет поединок против горячих финских парней!

После матча ночуем, выселяемся и отправляемся домой.

Короткая, но насыщенная программа! Когда еще можно совместить футбол, Финляндию и Таллинн?

Стоимость тура : 485 евро

В стоимость включены: все авиаперелеты по маршруту, проживание в отелях в Таллинне и Хельсинки (центр города, 3-4*, двухместное размещение), паром Таллинн – Хельсинки, сопровождение организатора.

Возможен прямой авиаперелет в Хельсинки и обратно, доплата 100 евро.

Доступна оплата тура частями! Первым 5 заказавшим и оплатившим тур - билет на футбол в подарок.

Дополнительно оплачивается: билет на футбол (от 15 евро), питание, личные расходы



Виза: для поездки необходима действующая виза Шенген. Организаторы оказывают необходимую информационную поддержку при оформлении визы.

Дополнительная информация и запись на тур - travel@sport.ua

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ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ПОЕЗДКУ НА МАТЧ ИСЛАНДИЯ – УКРАИНА В СЕНТЯБРЕ. Оставляйте заявки на travel@sport.ua и вы первым получите информацию с программой тура.