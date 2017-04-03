Металлист 1925 встретился с болельщиками

Более четырехсот харьковских футбольных болельщиков, 2-го апреля, пришли в Театрально-концертный центр (это Малый зал Харьковского Национального Театра Оперы и Балета) на встречу с игроками и руководством команды «Металлист 1925».

Такая встреча с болельщиками проводится впервые с момента создания команды, а она была создана чуть более 6 месяцев назад. С самого начала руководство ООО «Авангард Харьков», а именно оно выступило инициатором создания любительского футбольного клуба в Харькове, стремится быть в тесном и непосредственно близком контакте с простыми болельщиками. Клуб болельщиков, созданный при команде, спустя 2 месяца со дня создания уже насчитывает свыше 250 человек. И это далеко не последняя инициатива руководства. В тёплый, по настоящему светлый весенний день болельщики с разных районов города потянулись в центр города к зданию ХНАТОБа. Организаторы увидев, такое скопление желающих попасть на встречу, уже начали волноваться, что арендовали лишь Малый зал Театра, возможно надо было бы и Большой зал арендовать… Но все благополучно разместились в уютном Малом зале, лишь несколько человек стояли в проходе.

Встреча началась с того, что пресс-атташе клуба Александр Белицкий представил персонально под аплодисменты болельщиков каждого игрока, каждого тренера и работника команды. Особенно громкими аплодисментами были встречены врач команды Антон Худаев, тренер вратарей Александр Горяинов и, конечно, главный тренер Александр Призетко. Затем спортивный директор «Металлист 1925» Вячеслав Хруслов представил болельщикам новичков команды, которых в нынешнем сезоне семь человек.

О каждом из них было сказано много тёплых слов и дана краткая характеристика, откуда пришёл, на какой позиции играет. Все новички – это харьковчане, и они вернулись в родной город после выступлений в других профессиональных командах Украины. И среди новичков есть даже двое игроков (Евгений Кателин и Дмитрий Нерубенко), которые в своей карьере имели этапы выступления за немецкие футбольные клубы. Все новички горят желанием вернуть родному городу большой футбол, добиться шаг за шагом права «Металлисту 1925» представлять город Харьков в элите украинского футбола.

Затем всё, кто пришёл на встречу, имел возможность задать вопросы футболистам, главному тренеру и менеджменту команды. Активно задавались вопросы о тренировочном процессе команды, о готовности команды играть в профессиональной лиге, о тренировочной базе, о спонсорах команды. Задал свой вопрос письменно и представитель болельщицкого парафан-клуба Евгений Альников. Его вопросы были интересными, и он беспокоился о возможности посещать матчи «Металлиста 1925» членами парафан-клуба. Руководство заверило, что оно сделает максимально удобным посещение матчей для Евгения и его товарищей по клубу.

Главный тренер команды Александр Призетко, а также генеральный директор команды Владимир Линке рассказали о достижениях своих подопечных, целях на этот сезон. Александру Призетко очень комфортно работать с командою, в которой 95 % это местные харьковские футболисты. Главный тренер за то, чтобы регулярно проводить встречи с болельщиками, за то, чтобы проводились турниры по мини-футболу с совместным участием футболистов и болельщиков.

Учредитель команды «Металлист 1925», советник председателя Харьковской областной государственной администрации Сергей Стороженко поздравил всех со стартом второго круга Чемпионата Украины по футболу, и конечно вселил во всех веру в то, что харьковская футбольная команда возрождается, благодаря совместным усилиям болельщиков и социально ориентированным предпринимателям и бизнесменам города. С речью выступили и представители харьковских ультрас Сергей и Артём, которые пожелали команде побед и заверили, что с их стороны поддержка будет на всех домашних и выездных матчах. Затем во время встречи был развернут большой Флаг Украины, на котором всё болельщики смогли оставить свои автографы и пожелания игрокам и тренерскому составу команды. Этот флаг будет развернут на ОСК «Металлист» на самом верху Восточной трибуны накануне матча чемпионата Украины среди аматоров «Металлист 1925» - «Солли Плюс», который состоится 5-го апреля (начало встречи – в 19:25).

В конце встречи весь зал, все присутствующие на встрече, исполнили Гимн Украины. Со сцены его исполнял профессиональный певец, а болельщики и футболисты совместно пели Национальный Гимн, от этого исполнения волнение переполняло души и сердца присутствующих в зале. После чего у болельщиков была возможность лично пообщаться с руководством, игроками и тренерами команды, сфотографироваться с ними и получить автограф.



Каждый болельщик, пришедший на встречу получил положительную эмоциональную зарядку от общения с командою. И, кроме того, увидел рядом с собою сотню единомышленников, переживающих за молодую команду, и с удовольствием оставил свой автограф на Флаге Украины. Это флаг будет на каждом матче вдохновлять подопечных Александра Призетко играть не жалея сил и радовать победами своих преданных болельщиков. На игроков команды эта встреча также произвела огромное впечатление, они говорили, что им приятно, что у команды столько болельщиков, и они считают харьковских болельщиков самыми лучшими, и для игроков самое главное – это своими победами на поле оправдать такую болельщицкую преданность и любовь.