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Сергей РЕБРОВ: «Ярмоленко нравится его новая позиция»

Наставник киевского «Динамо» - о матче против «Александрии» (4:1)

  • 03.04.2017 13:17
  • 1192 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Sport.ua. Сергей Ребров
© Sport.ua. Сергей Ребров

Экспресс-комментарий главного тренера «Динамо» Сергея Реброва после матча против «Александрии».


 

Источник — ТСН

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Комментарии
    Егор Ходолов
    Егор Ходолов, 03.04.2017 14:21
    -1
    Комментарий свернут. Показать
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