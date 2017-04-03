Более половины из них - воспитанники футбольной академии «Динамо» Загреб. Десятки топовых игроков в лучших клубах мира - результат долгосрочного планирования. Журналисты «Профутбола» встретились со спортивным директором загребского «Динамо» и расспросили, как появляются новые футбольных звезды.
Источник — ТСН
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.