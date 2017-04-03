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Как Динамо Загреб растит топ-игроков

300 млн евро - это лишь приблизительная цена сборной Хорватии в матче против Украины

  • 03.04.2017 13:14
  • 642 просмотров
  • 1 комментария
Метки
bestgoal.tv. Лука Модрич
© bestgoal.tv. Лука Модрич

Более половины из них - воспитанники футбольной академии «Динамо» Загреб. Десятки топовых игроков в лучших клубах мира - результат долгосрочного планирования. Журналисты «Профутбола» встретились со спортивным директором загребского «Динамо» и расспросили, как появляются новые футбольных звезды.


 

Источник — ТСН

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Комментарии
    Егор Ходолов
    Егор Ходолов, 03.04.2017 14:21
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
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