Новые схемы Динамо и Зари, возвращение Гладкого и злость Кварцяного

Первый тур после разделения команд на первую и вторую шестерки получился достаточно боевым. Естественно, больше внимания было приковано к лидирующей группе, где выделялись матчи с участием «Шахтера» и «Динамо», но и в разборках аутсайдеров было на что посмотреть.

Матч тура

Центральным в минувший уик-энд стал поединок в Запорожье, где «Заря» принимала «Шахтер». Встреча первой и третьей команд чемпионата получилась бескомпромиссной. Юрий Вернидуб по традиции не смог использовать арендованных у «горняков» игроков, но к таким сложностям главный тренер «Зари» уже, похоже, привык. Вместо Петряка, Гречишкина и Соболя наставник луганчан выпустил не часто попадающих в стартовый состав Харатина, Сухоцкого и Гордиенко, а также удивил оппонента тактической схемой 3-5-2. В центре обороны с Форстером и Чечером занял место восстановившийся после травмы Гордиенко, а на флангах – Сухоцкий и Опанасенко.

И в первом тайме, по словам Вернидуба, тактическая задумка сработала – «Шахтер» практически ничего не мог создать у ворот Алексея Шевченко. Луганчане вышли вперед после ошибки Ордеца, подарившего мяч Боннавентуре, но команда Паулу Фонсеки до ухода на перерыв отыгралась благодаря преимуществу Бланко-Лещука на втором этаже. После перерыва Тайсон заставил оборону «Зари» капитулировать второй раз. Концовку встречи «горняки» доигрывали в меньшинстве (за две желтые карточки с поля был удален Ракицкий), но удержали победный результат.

Камбэк тура

Во втором по зрительскому интересу матче тура «Динамо» обыграло на выезде «Александрию». Подопечные Сергея Реброва, как и «Заря», опробовавшие в этом туре тактическую схему 3-5-2, пропустили уже в дебюте поединка – на 2-й минуте. До перерыва хозяева имели минимум два момента, чтобы увеличить преимущество, но не реализовали их. Динамовцы же после перерыва совершили камбэк, отгрузив сопернику четыре мяча. Отличную игру выдал лидер киевлян Андрей Ярмоленко, записавший на свой счет дубль и голевую передачу на Беседина. Еще один мяч в ворота «Александрии» провел вернувшийся в стартовый состав Денис Гармаш.

Игрок тура

Возвращение в «Карпаты» явно пошло на пользу форварду «Динамо» Александру Гладкому. За более чем полгода в Киеве он не забил ни одного мяча, а во Львове успел отличиться уже трижды. В поединке с не знавшей до матча с «Карпатами» поражений весной «Сталью» Гладкий записал на свой счет дубль. При этом Гладкий не транжирит моменты, как в «Динамо», а использует наименьший шансы, чтобы поразить ворота. Пусть второй мяч и был забит с нарушением правил (Дитятьев во время удара находился в положении вне игры и закрывал обзор голкиперу), это не умаляет заслуг Гладкого.

Глупость тура

Хавбек «Днепра» Олег Кожушко в поединке со «Звездой» появился на поле на 74-й минуте, а через шесть минут ушел в раздевалку, после удара «скорпионом между ног соперника». Хорошо, что в меньшинсте днепряне сумели удержать победный результат, в противном случае Кожушко ждал бы серьезный разговор с Дмитрием Михайленко.

Поддержка тура

Игроки «Днепра», празднуя гол в ворота «Звезды», развернули плакат в поддержку своего партнера по команде – Виталия Киреева, который восстанавливается после травмы. Что ни говори, а коллектив в «Днепре» всегда сплоченный и дружный.

Перепалка тура

Наставник «Зари» Юрий Вернидуб не первый раз выясняет отношения с тренерами «Шахтера». На этот раз – с одним из помощников Пауло Фонсеки. «У меня не претензий к наставнику «Шахтера», но его помощникам нужно иметь больше уважения. Мои помощники почему-то не идут и Фонсеке ничего не рассказывают», - сказал после матча Вернидуб.

История тура

Хавбек «Олимпика» Андрей Богданов в День смеха вспомнил историю, когда Виталий Кварцяный после одного из матчей высадил его из автобуса. «В шесть утра он высадил меня из автобуса, чтобы я сам добирался. Сел в маршрутку, а мне Володя Полевой звонит – придержи отъезд, я тоже сейчас подойду».

Болельщик тура

В Запорожье защитника «Шахтера» Богдана Бутко на трибунах поддерживал вооружившийся плакатом персональный болельщик.

Фраза тура

Сам Виталий Владимирович после поражения в Полтаве от «Ворсклы» выражений не подбирал. Сначала досталось его ученику Василию Сачко и арбитрам, а потом и журналисту, спросившему, почему игроки «Волыни» долго не выходили на поле после перерыва.

Гол тура

Точный «выстрел» Владислава Огири в матче с «Динамо» не помог «Александрии», но получился на загляденье.