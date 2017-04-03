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Зденек ЗЕМАН: «Счастлив ничьей с Миланом»

Наставник «Пескары» подвел итог матча против «Милана» (1:1)

  • 03.04.2017 12:46
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goal.com. Зденек Земан
© goal.com. Зденек Земан
Послематчевое интервью алленаторе «Пескары» Зденека Земана. 
 
«Я счастлив такому результату, потому что мы столкнулись с «Миланом», именитой командой. Мы пытались играть в нашу игру, и отчасти нам это удалось. Мне только жаль, что мы не использовали самые опасные контратаки. 
 
У нас есть некоторые ограничения, но сегодня команда действительно боролась и заслуженно взяла очко. Мы добились большего успеха в плане производительности и стиля игры. Нельзя научиться всему за один день. 
 
Пока это математически возможно, нам нужно продолжать верить в наши шансы на спасение от вылета в Серию Б. Люди уже не ждут от нас многого, но мы хотим попробовать. Сегодня стадион был полон, и я надеюсь, что болельщики получили удовольствие». 
 
Земан неожиданно выпустил в стартовом составе 18-летнего Мамаду Кулибали, который прибыл в Италию на лодке для беженцев в декабре 2015 года, некоторое время был бездомным, прежде чем его заметили, когда он играл в футбол с друзьями возле его приюта. 
 
«Мы можем продуктивно работать с ним, ведь он никогда не был в футбольной академии, поэтому я могу привить ему мой футбольный стиль».
 

Источник — Football-italia

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