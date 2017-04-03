Евгений Коноплянка стал героем первого выпуска новой рубрики Профутбола - Остроумной анкеты. Футболист принял участие в блиц-опросе и откровенно ответил на вопрос о самых сильных партнерах по команде и наиболее мощных соперниках, а также о любимых тренерах и личных футбольных предматчевых ритуалах.
Источник — ТСН
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