Харатин не "нє часто попадавший в состав" а стабільний гравець основи. У ДК в нападі гр...

Вернидуб и Ребров молодцы , пробуют новые схемы,экспериментируют,а вот кроты с такой игрой ..... ...

кто говорит про спорный гол Гладкого и Дитятьева, посмотрите первый гол Реала в ворота Алавеса в ...