Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Юрий ВЕРНИДУБ: «Нельзя так себя вести, как тренер Шахтера»

Наставник луганской «Зари» - о матче против «Шахтера» (1:2)

  • 03.04.2017 11:56
  • 1830 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Юрий ВЕРНИДУБ: «Нельзя так себя вести, как тренер Шахтера»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб поделился своими впечатлениями о матче чемпионата Украины против «Шахтера».


 

Источник — ТСН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    h3adWay
      h3adWay, 03.04.2017 12:45
    +3
    ало, дцп на авторе. там речь о помошниках была
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.