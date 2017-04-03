Юрий ВЕРНИДУБ: «Нельзя так себя вести, как тренер Шахтера»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб поделился своими впечатлениями о матче чемпионата Украины против «Шахтера».
Источник — ТСН
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Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб поделился своими впечатлениями о матче чемпионата Украины против «Шахтера».
Источник — ТСН
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