Роман САНЖАР: «Тяжело было созидать и нам, и сопернику»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар поделился впечатлением от результата матча своей команды против «Черноморца» (0:0).
- Тяжело было созидать: и нам, и сопернику. Поэтому попытались максимально упростить игру. Было много единоборств, обе команды хотели победить. Напряжение присутствовало с первых до последних минут. Если бы мы забили, я думаю, мы бы выиграли. А так взяли стратегически важное для себя очко и не подпустили к себе «Черноморец». Но хотели выиграть, поэтому довольны, но не до конца.
Источник — ТК Футбол
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