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Роман САНЖАР: «Тяжело было созидать и нам, и сопернику»

Наставник «Олимпика» подвел итоги встречи с «Черноморцем» (0:0)

  • 03.04.2017 11:39
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ФК Олимпик. Роман Санжар
© ФК Олимпик. Роман Санжар

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар поделился впечатлением от результата матча своей команды против «Черноморца» (0:0).

- Тяжело было созидать: и нам, и сопернику. Поэтому попытались максимально упростить игру. Было много единоборств, обе команды хотели победить. Напряжение присутствовало с первых до последних минут. Если бы мы забили, я думаю, мы бы выиграли. А так взяли стратегически важное для себя очко и не подпустили к себе «Черноморец». Но хотели выиграть, поэтому довольны, но не до конца.

Источник — ТК Футбол

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