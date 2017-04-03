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Шевченко соберет тренеров клубов УПЛ за круглым столом

На встрече обсудят формат чемпионата Украины и календарь на будущий сезон

  • 03.04.2017 11:37
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ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко

В последнее время вопросу формата чемпионата Украины уделяют много внимания, и чем раньше этот вопрос будет решен, тем лучше для всех. Рулевой национальной дружины Андрей Шевченко собирается инициировать встречу с тренерами наших элитных коллективов и не только обсудить там вопрос формата будущего сезона, но и поднять тему планирования календаря матчей. Не стоит исключать, что этот круглый стол пройдет после матчей 26 тура, в котором в Киеве сыграют Динамо и Шахтер.

Источник — zbirna.com

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