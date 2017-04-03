Шевченко соберет тренеров клубов УПЛ за круглым столом

Вопрос в том, что Суркисы не адаптировались к современным реалиям и не умеют доверять команде про...

Соглашусь,что раньше всех в Динамо тащили,поэтому и клуб был супер мощным.В наше рыночное время,н...

ПРОВАЛ - это второе имя Динамо ! Чему тут удивляться ! Это не СССР ,когда Лобану со всей Украин...