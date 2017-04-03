Шевченко соберет тренеров клубов УПЛ за круглым столом

В последнее время вопросу формата чемпионата Украины уделяют много внимания, и чем раньше этот вопрос будет решен, тем лучше для всех. Рулевой национальной дружины Андрей Шевченко собирается инициировать встречу с тренерами наших элитных коллективов и не только обсудить там вопрос формата будущего сезона, но и поднять тему планирования календаря матчей. Не стоит исключать, что этот круглый стол пройдет после матчей 26 тура, в котором в Киеве сыграют Динамо и Шахтер.
Источник — zbirna.com
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