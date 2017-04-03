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Третье место Хоффенхайма, ничья в Рурском дерби и неудачи украинцев

Sport.ua подводит итоги 26-го тура немецкой Бундеслиги

  • 03.04.2017 11:25
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Третье место Хоффенхайма, ничья в Рурском дерби и неудачи украинцев
Очередной тур чемпионата Германии не принес добрых вестей нашим футболистам. Единственный украинец, который появился на поле, Артем Федецкий, был заменен еще на 22-й минуте игры против «Лейпцига», которую его клуб бесславно проиграл и продолжил свою серию неудач. Видимо, в этом сезоне «Дармштадту» уже ничего не светит и в следующем чемпионате у Федецкого, Олейника и Березовского будет прекрасный шанс проявить себя уже во втором по значимости дивизионе Германии. Евгений Коноплянка и Владлен Юрченко попали в заявку «Шальке» и «Байера» на матчи против «Боруссии» Дортмунд и «Вольфсбурга», однако на поле так и не вышли. Хотя и один, и другой футболисты могли бы пригодиться своим тренерам, которые вновь оступились.
 
Несмотря на все неудачи украинцев, продолжает радовать своих болельщиков «Хоффенхайм», игра которого на сегодняшний день является одной из лучших в Бундеслиге. В матче против «Герты» команда Юлиана Нагельсманна вновь предстала перед публикой в своем лучшем образце и с первых минут завладела инициативой берлинского поединка. Несмотря на парочку нереализованных моментов и пропущенный гол в середине первой половины игры, гости смогли переломить ход встречи и сравнять счет - Крамарич реализовал пенальти за игру рукой защитника «Герты».
 
Во втором тайме задачу «Хоффенхайму» упростил молодой Миттельштадт, который ранее «привез» пенальти в свои ворота, а на этот раз отличился красной карточкой. Играя в большинстве, гости создали достаточное количество отличных моментов, чтобы выйти вперед. В одном из них Крамарич в течение трех секунд сначала попал в перекладину ворот Ярштайна, а затем и в штангу. Однако победу команде Нагельсманна принес красивейший удар центрального защитника Зюле, который приложился к мячу с 25-ти метров и не оставил никаких шансов голкиперу «старой дамы». Эта победа вывела «Хоффенхайм» на третье место в турнирной таблице, а учитывая не самую лучшую форму «Лейпцига», у них есть неплохой шанс подобраться поближе к «Баварии».
 
«Герта» - «Хоффенхайм» - 1:3
Голы: Пекарик, 32 — Крамарич, 39, с пенальти, 86, Зюле, 76.
«Герта»: Ярштайн — Пекарик, Лангкамп, Брукс, Миттельштадт — Штарк, Шелбред — Эссвайн (Аллаги, 79), Дарида, Калу (Харагучи, 65) — Ибишевич (Торунарига, 63).
«Хоффенхайм»: Бауманн — Толян, Зюле, Хубнер, Цубер — Демирбей (Полянски, 89), Фогт, Руды — Крамарич (Салаи, 88), Вагнер, Амири (Ут, 62).
Предупреждения: Миттельштадт, Ибишевич,  Шелбред — Амири.
Удаление: Миттельштадт, 58.

 
 
Рурское дерби как всегда порадовала нас своей непредсказуемостью. По сути, в этом матче на поле была только одна команда, которая играла в футбол, а другая - мучила и себя и своих болельщиков. Однако так часто бывает в футболе, и в дерби в том числе, что исход поединка решает один мало-мальски опасный момент, который приносит необходимые очки одной команде и оставляет не у дел другую. Команда Томаса Тухеля полностью переиграла своего врага, но в какой-то момент начала позволять себе слишком много. Обамеянг вальяжно отнесся к своему выходу один на один с Фарманном, Дембеле начал изображать Роналду в штрафной соперника... Отсюда и некая расслабленность и самоуверенность в концовке поединка, когда хозяевам и удалось вырвать на первый взгляд незаслуженное очко.
 
Всё начиналось очень хорошо для Дортмунда, который проходил оборону «плутов», как горячий нож сквозь масло, и казалось, добудет в этом матче крупную победу. Однако очень хорошо в рамке ворот демонстрировал свои качества Фарманн, который не раз выручил свою команду. В начале второй половины игры «шмелям» удалось организовать атаку, в которой Кагава выкатился на ворота соперника вместе с Обамеянгом, и открыть счет в поединке. Однако после этого гости начали баловаться и играться со своим соперником, который, не раз мог поплатиться за свою безобразную игру в обороне. Однако золотое правило футбола сработало и на этот раз. Не реализовав уйму возможностей, Дортмунд подарил сопернику ничью, которая, впрочем, для команды Маркуса Вайнцирля не стоила ровным счетом ничего.
 
«Шальке» - «Боруссия» Д - 1:1
Голы: Керер, 77 — Обамеянг, 53.
«Шальке»: Фарманн — Коке (Шопф, 70), Хеведес, Настасич, Керер — Стамбули (Майер, 70), Бенталеб — Калиджури, Горетцка, Шупо-Мотинг — Бургшталлер (Хунтелар, 85).
«Боруссия» Д: Бюрки — Пищек, Сократис, Бартра — Пасслак (Геррейро, 73), Вайгл, Кастро, Шмельцер (Мор, 79) — Кагава (Пулишич, 87), Обамеянг, Дембеле.
Предупреждения: Бенталеб — Обамеянг, Сократис.

 
 
Несмотря на смену тренера, «Байер» продолжает испытывать проблемы в игре, и матч против «Вольфсбурга» - лишнее тому подтверждение. Конечно, нельзя не отметить и игру Марио Гомеса, который оформил один из самых быстрых хет-триков в Бундеслиге, не только отквитав для своей команды два гола, но и выведя «волков» вперед. Однако где была оборона «аптекарей» в тот момент, когда экс-игрок «Фиорентины» и «Баварии» забивал свои голы - неизвестно никому. Странно об этом писать, но в воскресенье мы наблюдали битву аутсайдеров этого чемпионата, двух команд, которые борются за выживание и делают это не самым лучшим образом. Всего одно очко разделяет «волков» от зоны вылета и на расстоянии 3 очков от этой же зоны находится «Байер».
 
«Байер» - «Вольфсбург» - 3:3
Голы: Бельараби, 40, Фолланд, 65, Хавертц, 89 — Гомес, 80, 83, 87, с пенальти.
«Байер»: Лено, Драгович, Венделл (Хенрихс, 46), Хильберт, Топрак, Бельараби, Баумгартлингер, Арангис, Мехмеди (Хавертц, 60), Фолланд, Кисслинг (Брандт, 80).
«Вольфсбург»: Кастельс, Виейринья (Зегуин, 90), Кнохе, Хорн, Блашчиковски, Базур (Мебиус, 73), Гилавоги, Арнольд, Луис Густаво, Малли (Треш, 46), Гомес.
Предупреждения: Арангис — Базур, Луис Густаво.

 
 
Все матчи тура:

26-й тур
31.03.17, FT
Герта
1 : 3
Хоффенхайм
Спорт2
01.04.17, FT
Гамбург
2 : 1
Кельн
 
01.04.17, FT
Шальке
1 : 1
Боруссия Д
Спорт2
01.04.17, FT
Бавария
6 : 0
Аугсбург
 
01.04.17, FT
РБ Лейпциг
4 : 0
Дармштадт
 
01.04.17, FT
Фрайбург
2 : 5
Вердер
 
01.04.17, FT
Айнтрахт Ф
0 : 0
Боруссия М
Спорт2
02.04.17, FT
Ингольштадт
2 : 1
Майнц
Спорт2
02.04.17, FT
Байер
3 : 3
Вольфсбург
Спорт2
 
 
Турнирная таблица:

 
 
Алексей ГОРЛАЧ
 

Источник — Sport.ua

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