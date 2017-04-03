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Паулу ФОНСЕКА: «Тренеры должны говорить с теми, кто на поле»

Наставник донецкого «Шахтера» - о конфликте с Юрием Вернидубом

  • 03.04.2017 11:17
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Метки
ФК Шахтер. Паулу Фонсека
© ФК Шахтер. Паулу Фонсека

Экспресс-комментарий главного тренера донецкого «Шахтера» после матча против «Зари» (2:1).


 

Источник — ТСН

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