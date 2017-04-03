Антонио КОНТЕ: «На Челси оказывается огромное давление»

Перед матчем с командой из топ-4 преимущество «синих», которые лидируют в АПЛ, сократилось до семи очков. Но Антонио Конте утверждает, что «Челси» привык к давлению, которое в той же мере оказывается и на соперников.

В субботу «Челси» уступил «Кристал Пэлас» (1:2). Это было первое за три месяца поражение команды и четвертый проигрыш в чемпионате в текущем сезоне. Командная устойчивость в сложные минуты была одним из ключевых игровых компонентов, благодаря которым клуб успешно выступает в этом розыгрыше АПЛ.

«На нас оказывается огромное давление, но это нормально для великого клуба, который хорошо выступает», — говорит Конте.

«Когда ты достаточно успешен, чтобы бороться за титул, всегда будет присутствовать давление, не только на нас, на многие команды. Не стоит забывать, что другие команды тоже претендуют на титул, но мы лидируем в чемпионате и стараемся удержать эту позицию. Если мы способны сохранить первое место, это означает, что мы этого заслуживаем».

«Чемпионат не закончился перед субботним матчем и не закончился сейчас. Предстоит сыграть девять матчей, и мы должны идти шаг за шагом, и в концовке, если мы заслужим выиграть трофей, я буду счастлив. Если кто-то другой заслужит выиграть трофей, это означает, что они были лучше нас».

У «синих» есть отличная возможность быстро прийти в себя после поражения от «Кристал Пэлас». Уже в среду команда Антонио Конте сыграет на «Стэмфорд Бридж» с «Манчестер Сити», который является прямым конкурентом «Челси» в борьбе за титул. Главный тренер «синих» рассматривает эту встречу как очередной один матч чемпионата.

«Это ещё одна игра. Я не знаю, удобен ли этот соперник для нас или нет. Я знаю, что «Манчестер Сити» с начала сезона борется за титул, у них очень сильный состав, но мы предпочитаем думать о своей игре и идти от матча к матчу. В Англии нельзя разделить матчи на простые и сложные, противостоит тебе «Сити» или другая команда».

Конте не слишком обеспокоен тем, что команде не удается сыграть на ноль в АПЛ. В матчах с «Арсеналом» и «Вест Хэмом» «Челси» пропускал в самой концовке, а назначение пенальти в игре со «Стоуком» выглядело сомнительным решением. Итальянец потерпел с «Челси» второе поражение на «Стэмфорд Бридж», которое сильно отличается от первого, когда «синие» уступили «Ливерпулю», а в следующем матче проиграли на выезде «Арсеналу».

«Это поражение абсолютно отличается от поражения от «Ливерпуля» или «Арсенала», — говорит Конте. — Потому что, полагаю, мы были другой командой, а теперь у нас сильная команда».

«В субботу, несомненно, был не наш день, потому что мы создали много моментов, чтобы забить, и доминировали в матче. Когда ты проигрываешь такой матч, ты пытаешься найти ответы на многие вопросы, но очень сложно найти какой-то один при таком результате».

«Мы хорошо сыграли, но я не хочу говорить о невезении, мне не нравится это слово. Думаю, в конечном счёте мы заслуживали ничью, но я хорошо знаю футбол, и иногда подобные матчи случаются».