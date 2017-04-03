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Трансферные провалы Динамо: от Кранчара до Теодорчика

Футбольные эксперты разобрали трансферные провалы киевского «Динамо»

  • 03.04.2017 11:06
  • 594 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Андерлехт. Лукаш Теодорчик
© ФК Андерлехт. Лукаш Теодорчик

Эксперты Профутбола обсудили продажу Теодорчик в ряды бельгийского Андерлехта и проанализировали, что не так с трансферной политикой киевского клуба.


 

Источник — ТСН

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Комментарии
    adekvatenko
    online
      adekvatenko, 03.04.2017 11:32
    -3
    ПРОВАЛ - это второе имя Динамо ! Чему тут удивляться ! Это не СССР ,когда Лобану со всей Украины перспективных пацанов правдами и неправдами свозили ,а он из 50 штук одного-двоих угадывал ! Сейчас деньжатки платить надо ,а их у Суркисни нет ! Вот и берут всего одного-двоих ,и на тех попадают !
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    rokkino
    online
    rokkino, 03.04.2017 11:37
    -4
    Соглашусь,что раньше всех в Динамо тащили,поэтому и клуб был супер мощным.В наше рыночное время,надо хорошо работать на рынке,а у Динамо с этим проблемы
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    Anton Semchishin
    online
      Anton Semchishin, 03.04.2017 11:43
    -4
    Вопрос в том, что Суркисы не адаптировались к современным реалиям и не умеют доверять команде профессионалов, как это, например, сделал Ахметов. Все пытаюся управлять структурой в ручном режиме, хотя это общеукраинская тенденция, конечно. У нас страной так 25 лет управляют.
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