Эксперты Профутбола обсудили продажу Теодорчик в ряды бельгийского Андерлехта и проанализировали, что не так с трансферной политикой киевского клуба.
Источник — ТСН
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Эксперты Профутбола обсудили продажу Теодорчик в ряды бельгийского Андерлехта и проанализировали, что не так с трансферной политикой киевского клуба.
Источник — ТСН
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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