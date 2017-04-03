Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФЕРНАНДИНЬО: «Упустили возможность победить»

Полузащитник «Манчестер Сити» - о матче против «Арсенала» (2:2)

  • 03.04.2017 10:35
  • 140 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Манчестер Сити. Фернандиньо
© ФК Манчестер Сити. Фернандиньо
После матча с «Арсеналом» с прессой пообщался полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо.
 
- Мы показали, что прибыли играть на победу, - говорит Фернандиньо. - Мы упустили возможность победить. Мы пытались прессинговать, но «Арсенал» стал играть длинными передачами. У нас впереди сложная игра с «Челси». Мы должны выиграть, чтобы приблизиться к ним.
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.