ФЕРНАНДИНЬО: «Упустили возможность победить»

После матча с «Арсеналом» с прессой пообщался полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо.
- Мы показали, что прибыли играть на победу, - говорит Фернандиньо. - Мы упустили возможность победить. Мы пытались прессинговать, но «Арсенал» стал играть длинными передачами. У нас впереди сложная игра с «Челси». Мы должны выиграть, чтобы приблизиться к ним.
Источник — Sport.ua
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