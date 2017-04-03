Загребское Динамо следит за тремя игроками Днепра

Спортивный директор загребского «Динамо» Ромео Йозак рассказал об интересе клуба к полузащитнику «Днепра» Максиму Луневу и еще двум игрокам, имена которых пока не назвал.

«Две недели назад наш скаут приезжал в Днепр, чтобы просмотреть Лунева.

Мы наблюдаем еще за двумя игроками – нападающим и вингером. Они 1997 и 1998 года рождения, и у них большой потенциал», – сказал Йозак.