Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Загребское Динамо следит за тремя игроками Днепра

В сфере интересов хорватского клуба оказался, в частности, Максим Лунев

  • 03.04.2017 10:32
  • 313 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Днепр. Максим Лунев
© ФК Днепр. Максим Лунев

Спортивный директор загребского «Динамо» Ромео Йозак рассказал об интересе клуба к полузащитнику «Днепра» Максиму Луневу и еще двум игрокам, имена которых пока не назвал.

«Две недели назад наш скаут приезжал в Днепр, чтобы просмотреть Лунева.

Мы наблюдаем еще за двумя игроками – нападающим и вингером. Они 1997 и 1998 года рождения, и у них большой потенциал», – сказал Йозак.

Источник — Фан-сайт ФК Днепр

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.