Загребское Динамо следит за тремя игроками Днепра

Спортивный директор загребского «Динамо» Ромео Йозак рассказал об интересе клуба к полузащитнику «Днепра» Максиму Луневу и еще двум игрокам, имена которых пока не назвал.
«Две недели назад наш скаут приезжал в Днепр, чтобы просмотреть Лунева.
Мы наблюдаем еще за двумя игроками – нападающим и вингером. Они 1997 и 1998 года рождения, и у них большой потенциал», – сказал Йозак.
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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