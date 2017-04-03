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Сергей ПУЧКОВ: «Тщательно изучили Гелиос»

Наставник «Горняка-Спорт» - о победе над харьковчанами (1:0)

  • 03.04.2017 10:22
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ФК Горняк-Спорт. Сергей Пучков
© ФК Горняк-Спорт. Сергей Пучков
- Хорошая, боевая игра, ребята – молодцы, - отметил Сергей Пучков. -  Старались играть до конца, потому что понимали наше турнирное положение. Добились положительного результата. Мы тщательно изучали «Гелиос» по домашней игре с «Десной» и выездной со «Скалой» - кто подключается, как разыгрывают. Мы сделали все, чтобы добиться положительного результата.
 
- Далеко не все команды так смело играют с «Гелиосом» в Харькове. Ваша – одна из немногих, которая сразу стала атаковать…
- Вы, наверное, следите или следили за моей тренерской деятельностью. Какие бы я не тренировал команды – «Севастополь», «Таврию», «Металлург» (Запорожье), везде всегда был и будет атакующий футбол. Люди приходят на футбол смотреть. А что, мы будем отсиживаться, чтобы нам забили мяч? Какой смысл тогда тренировать.

Источник — ФК Горняк-Спорт

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