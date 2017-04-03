Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Вадим ЕВТУШЕНКО: «Деструктивный футбол иногда приносит результат»

Специалист поделился впечатлениями об отборе на ЧМ-2018

  • 03.04.2017 10:16
  • 139 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Вадим Евтушенко
© ФК Динамо Киев. Вадим Евтушенко

В отборе к ЧМ-2018 национальные сборные прошли половину турнирного пути. Настало время подводить предварительные итоги. Помочь в этом согласился Вадим Евтушенко, который в 2008—2009 годах работал в тренерском штабе главной команды страны.

— В нашей группе образовался единоличный лидер, сборная Хорватии, — сказал Вадим Анатольевич, — а следующие три команды, Исландия, Украина и Турция, в силу каких-то своих проблем имеют одинаковые шансы попасть в плей-офф со второго места в секстете.

Отмечу, что наша сборная и турецкая чем-то похожи, поскольку обе команды пытаются обновлять состав. Правда, у сине-желтых это происходит более экстремально, учитывая все проблемы, которые есть у Андрея Шевченко.

Но даже это не мешает сказать, что нынешнее место в отборе для нас — хороший результат, сборная набирает ход. А если бы еще удалось избежать осечек в домашнем матче с Исландией и выездном — с Турцией, то команда выглядела бы чуть ли не идеально.

«Хорватов трудно будет сбросить с первого места»

— То есть вы уже отдаете Хорватии первое место в группе?
— Считаю, балканцев будет сложно оттуда сбросить. Хотя их доминирование и не такое серьезное, как кажется. Это не сборная Испании или Германии. Сине-желтая дружина со всеми ее проблемами выглядит неплохо, поэтому попытаться сотворить чудо никто не запрещает, а в какой-то мере этого чуда и ждут. Только бы решить проблему в виде отсутствия игровой практики у многих наших футболистов. Тот же Коноплянка сейчас не может показать всего того, что есть в его арсенале. Но хорошо, что у наставников сборной есть интуитивное чувство подбора исполнителей для главной команды страны.

— Что нового и, возможно, важного вы увидели в действиях сборной Украины под руководством Андрея Шевченко?
— Самое важное — это то, что тренерский штаб ввел в состав свежую кровь в лице молодежи, доказывающей своей работой правильность выбора наставников. А это говорит о том, что украинский футбол подготовил определенную группу игроков, которые готовы конкурировать в национальной команде. Значит, таланты у нас не пропали, главное — находить их.

Кто бы что ни говорил, но нынешний отборочный цикл — в какой-то мере переходный. Происходит становление новой сборной Украины. Будем мы на чемпионате мира или нет — это другой вопрос. Сейчас акцент делается на том, чтобы у нас сформировалась сильная команда, которая в ближайшем будущем смогла бы добиваться более значимых результатов, чем раньше.

«И деструктивный футбол приносит результат»

— Ближайший матч — с Финляндией. Как можете охарактеризовать этого соперника?
— Однозначно, это не самый сильный противник в нашей отборочной группе, но это команда, которая требует против себя умной игры.

А вообще скандинавский футбол нужно разделять на некоторые составляющие. Если брать его в старом понимании, то это сборная Норвегии, где-то к этому приближена Финляндия, а Швеция и Дания больше придерживаются европейского стиля.

У финнов на первом месте силовая борьба и характер, и в этих компонентах им нельзя уступить. Суоми нужно обыгрывать за счет тактики и исполнительского мастерства, в этом сине-желтые превосходят своего будущего оппонента.

— В текущем отборе финны вряд ли могут на что-то претендовать. Возможна ли какая-то недооценка со стороны, к примеру, сборной Украины?
— Дело в том, что когда играют национальные команды, такого понятия, как расслабленность, вообще существовать не может. Для нас сейчас каждое очко — на вес золота. Несмотря на становление сборной, к высоким целям все равно нужно стремиться, поэтому в поединке с Финляндией никакой другой результат, кроме победы, не рассматривается.

— А Косово может ущипнуть Хорватию?
— В современном футболе можно назвать несколько команд, которые не способны соперничать на должном уровне с сильными сборными, остальные это делать умеют. Не все, правда, могут показать конструктив, но и деструктивный футбол иногда приносит результат, поэтому в нашей группе есть шансы увидеть неожиданные итоги противостояний…

Сергей ДЕМЬЯНЧУК

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.