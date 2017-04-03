Вадим ЕВТУШЕНКО: «Деструктивный футбол иногда приносит результат»

В отборе к ЧМ-2018 национальные сборные прошли половину турнирного пути. Настало время подводить предварительные итоги. Помочь в этом согласился Вадим Евтушенко, который в 2008—2009 годах работал в тренерском штабе главной команды страны.

— В нашей группе образовался единоличный лидер, сборная Хорватии, — сказал Вадим Анатольевич, — а следующие три команды, Исландия, Украина и Турция, в силу каких-то своих проблем имеют одинаковые шансы попасть в плей-офф со второго места в секстете.

Отмечу, что наша сборная и турецкая чем-то похожи, поскольку обе команды пытаются обновлять состав. Правда, у сине-желтых это происходит более экстремально, учитывая все проблемы, которые есть у Андрея Шевченко.

Но даже это не мешает сказать, что нынешнее место в отборе для нас — хороший результат, сборная набирает ход. А если бы еще удалось избежать осечек в домашнем матче с Исландией и выездном — с Турцией, то команда выглядела бы чуть ли не идеально.

«Хорватов трудно будет сбросить с первого места»

— То есть вы уже отдаете Хорватии первое место в группе?

— Считаю, балканцев будет сложно оттуда сбросить. Хотя их доминирование и не такое серьезное, как кажется. Это не сборная Испании или Германии. Сине-желтая дружина со всеми ее проблемами выглядит неплохо, поэтому попытаться сотворить чудо никто не запрещает, а в какой-то мере этого чуда и ждут. Только бы решить проблему в виде отсутствия игровой практики у многих наших футболистов. Тот же Коноплянка сейчас не может показать всего того, что есть в его арсенале. Но хорошо, что у наставников сборной есть интуитивное чувство подбора исполнителей для главной команды страны.

— Что нового и, возможно, важного вы увидели в действиях сборной Украины под руководством Андрея Шевченко?

— Самое важное — это то, что тренерский штаб ввел в состав свежую кровь в лице молодежи, доказывающей своей работой правильность выбора наставников. А это говорит о том, что украинский футбол подготовил определенную группу игроков, которые готовы конкурировать в национальной команде. Значит, таланты у нас не пропали, главное — находить их.

Кто бы что ни говорил, но нынешний отборочный цикл — в какой-то мере переходный. Происходит становление новой сборной Украины. Будем мы на чемпионате мира или нет — это другой вопрос. Сейчас акцент делается на том, чтобы у нас сформировалась сильная команда, которая в ближайшем будущем смогла бы добиваться более значимых результатов, чем раньше.

«И деструктивный футбол приносит результат»

— Ближайший матч — с Финляндией. Как можете охарактеризовать этого соперника?

— Однозначно, это не самый сильный противник в нашей отборочной группе, но это команда, которая требует против себя умной игры.

А вообще скандинавский футбол нужно разделять на некоторые составляющие. Если брать его в старом понимании, то это сборная Норвегии, где-то к этому приближена Финляндия, а Швеция и Дания больше придерживаются европейского стиля.

У финнов на первом месте силовая борьба и характер, и в этих компонентах им нельзя уступить. Суоми нужно обыгрывать за счет тактики и исполнительского мастерства, в этом сине-желтые превосходят своего будущего оппонента.

— В текущем отборе финны вряд ли могут на что-то претендовать. Возможна ли какая-то недооценка со стороны, к примеру, сборной Украины?

— Дело в том, что когда играют национальные команды, такого понятия, как расслабленность, вообще существовать не может. Для нас сейчас каждое очко — на вес золота. Несмотря на становление сборной, к высоким целям все равно нужно стремиться, поэтому в поединке с Финляндией никакой другой результат, кроме победы, не рассматривается.

— А Косово может ущипнуть Хорватию?

— В современном футболе можно назвать несколько команд, которые не способны соперничать на должном уровне с сильными сборными, остальные это делать умеют. Не все, правда, могут показать конструктив, но и деструктивный футбол иногда приносит результат, поэтому в нашей группе есть шансы увидеть неожиданные итоги противостояний…

Сергей ДЕМЬЯНЧУК