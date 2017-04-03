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Игроки Днепра поддержали травмированного одноклубника

Виталий Киреев восстанавливается после тяжелого повреждения

  • 03.04.2017 09:51
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Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр

Несмотря на переполнявшие эмоции после забитого гола в ворота «Звезды», футболисты «Днепра» не бросились в бурные объятия друг друга. Автор гола Дмитрий Нагиев, приняв поздравления с точным ударом, помчался к скамейке запасных, где была заранее приготовлена футболка с надписью «Виталя, держись! Мы с тобой!» Предъявив ее трибунам, игроки таким образом поддержали нападающего Виталия Киреева, который уже много месяцев восстанавливается после тяжелой травмы.

Форвард, прошедший прошлым летом сбор с основным составом, получил повреждение в первом же матче сезона за молодежную команду, перенес операцию и с тех пор проходит непростой период восстановления.

Желаем Виталию Кирееву скорейшего выздоровления и возвращения в строй!

Источник — ФК Днепр

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