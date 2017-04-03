Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Мы получаем удовольствие от своей игры»

В мае этого года «Альнц-Арене» исполняется 12 лет, но ещё ни один игрок не забивал на домашней арене мюнхенцев шесть раз подряд. Именно такое количество раз над трибунами стадиона разносится громогласное «Левандоооовскиииии»! На счету поляка 12 голов в 6-и последних домашних матчах, несмотря на это жажда забивать не покидает Роберта. «Для меня очень важно сейчас, что мы находимся в хорошей форме и демонстрируем это на поле, - отмечает Левандовски, в первую очередь, командую игру. – Мы довольны своей игрой, от которой мы получили удовольствие».

Главный тренер после игры высказал особую благодарность Левандовски: «Роберт как всегда отлично сделал свою работу, - сказал Карло Анчелотти, - он забил три мяча и отдал две голевые передачи – мне больше нечего добавить». После 26-ого тура Бундеслиги на счету польского форварда 24 забитых мяча, что даёт ему хорошие шансы стать в третий раз подряд лучшим бомбардиром чемпионата. «Я счастлив иметь в команде нападающего, который забивает практически в каждой игре», - говорит Анчелотти. А активе Левандовски уже 103 гола за «Баварию» и он сравнялся с Роем Макаем. Правда, голландцу потребовалось 183 матча, для достижения этой отметки, а поляку всего 138.

«Роберт очень важен для нас, как наконечник атак и хороший исполнитель, - сказал о своём партнёре Жером Боатенг, вернувшийся в стартовый состав. – Он провёл прекрасный матч, отлично перемещался по полю и забил три мяча». Для Левандовски этот хет-трик стал уже шестым в Бундеслиги, теперь он сравнялся по этому показателю с Уве Зеелером и Клаудио Писсаро. Особенно досталось от поляка «Аугсбургу»: с 2004 года в 12 матчах он забил 16 мячей.

Отдав 2 голевых паса Левандовски пополнил свой счёт ассистента. Впереди него только Тьяго и Томас Мюллер, оформивший дубль в прошедшем матче. «Голы приносят мне удовольствие, - сказал довольный Мюллер после матча, - «мы провели прекрасный матч. «Две недели пошли команде на пользу, и игра пошла, как по маслу, однако Мюллер настороженно смотрит в будущее: «Мы находимся в отличном настроении, но апрель будет очень непростым. Посмотрим, как мы справимся с предстоящими задачами…»