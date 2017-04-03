Пеп ГВАРДИОЛА: «Жаль, что мы не обыграли Арсенал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал «великолепным» выступление Хесуса Наваса в выездном матче 30-го тура против «Арсенала» (2:2).

«Хочу поздравить Хесуса Наваса с великолепным выступлением в сегодняшнем матче и достойным противостоянием одному из лучших игроков в мире Алексису Санчесу, - сказал Гвардиола об игре вингера. – Я включил Наваса в основу, потому что у Бакари Санья повреждение, а Пабло Сабалета не был готов выступать в стартовом составе. Хесус – превосходный полузащитник, я очень рад за него.

Лерой Зане и Серхио Агуэро забили два мяча в ворота «Арсенала» в первом тайме, но, по оценке тренера, команда играла лучше после перерыва, когда к борьбе подключился Яя Туре.

«После первого гола мы забыли о том, что нужно продолжать играть, но во втором тайме выглядели намного лучше. После перерыва мы делали больше пасов и создавали моменты».

Сегодня мы провели не лучший матч, но сезон ещё не завершён. «Челси» проиграл вчера, поэтому жаль, что мы не заработали три очка в матче с «Арсеналом».

Автор первого гола Лерой Зане тоже разочарован ничьей в сегодняшнем матче с «канонирами»: «Досадно, что не удалось одержать победу, особенно после поражения «Челси».

Догнать «Челси» очень трудно, и нам были необходимы три очка. Мы не смогли забить решающий гол, но будем продолжать борьбу».

Зане полагает, что «горожане» могут одержать победу на стадионе «Стэмфорд Бридж» в ближайшую среду.

«Предстоит важнейший матч против «Челси», и мы можем его выиграть».