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Андрей ПЯТОВ: «Я очень стеснительный»

Голкипер «Шахтера» рассказал о телевизионных успехах своей дочери

  • 03.04.2017 08:44
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ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов в эфире программы «Великий футбол» рассказал о телевизионных успехах своей дочери.

- Вы сами говорите, что Даша спокойно держится перед камерами. Дай Бог, лишь бы она хотела принимать участие в таких проектах. Даша и снимается в кино, и занимается танцами, а недавно пошла на теннис. Сам я очень стеснительный, можно сказать, и не люблю выставлять свою жизнь напоказ. Мы с Юлей воспитываем наших детей так, чтобы они ни в коем случае не пользовались именем отца, и в жизни пробивались своими силами.

Источник — ТК Футбол

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