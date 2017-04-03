Андрей ПЯТОВ: «Я очень стеснительный»

Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов в эфире программы «Великий футбол» рассказал о телевизионных успехах своей дочери.

- Вы сами говорите, что Даша спокойно держится перед камерами. Дай Бог, лишь бы она хотела принимать участие в таких проектах. Даша и снимается в кино, и занимается танцами, а недавно пошла на теннис. Сам я очень стеснительный, можно сказать, и не люблю выставлять свою жизнь напоказ. Мы с Юлей воспитываем наших детей так, чтобы они ни в коем случае не пользовались именем отца, и в жизни пробивались своими силами.