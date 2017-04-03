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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Понравились и стадион, и атмосфера, и поле»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Рубином» (2:0)

  • 03.04.2017 08:31
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ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о матче в Казани (0:2), газоне, атмосфере на стадионе, удовлетворении от победы и игры команды.

— Как вам газон? Есть ли нарекания?
— Лучшее поле, на котором мы играли с начала чемпионата. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в его подготовке. Все понравилось — и стадион, и атмосфера, и поле. Думаю, к Кубку конфедераций газон будет еще лучше, когда появится солнце. Довольны результатом, заслужили его безоговорочно — контролировали мяч на протяжении всей игры. «Рубин» — очень хорошая команда. Доволен тремя очками и игрой, которую мы продемонстрировали.

— Удивил ли вас «Рубин»?
— Честно говоря, ожидал, что больше атакующего футбола покажет «Рубин». В первой половине матча они сели к своим воротам, и хорошо, что мы нашли моменты и забили два гола. Во втором тайме они уже пытались играть более позиционно.

Источник — ФК Зенит

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