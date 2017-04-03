Мирча ЛУЧЕСКУ: «Понравились и стадион, и атмосфера, и поле»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о матче в Казани (0:2), газоне, атмосфере на стадионе, удовлетворении от победы и игры команды.

— Как вам газон? Есть ли нарекания?

— Лучшее поле, на котором мы играли с начала чемпионата. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в его подготовке. Все понравилось — и стадион, и атмосфера, и поле. Думаю, к Кубку конфедераций газон будет еще лучше, когда появится солнце. Довольны результатом, заслужили его безоговорочно — контролировали мяч на протяжении всей игры. «Рубин» — очень хорошая команда. Доволен тремя очками и игрой, которую мы продемонстрировали.

— Удивил ли вас «Рубин»?

— Честно говоря, ожидал, что больше атакующего футбола покажет «Рубин». В первой половине матча они сели к своим воротам, и хорошо, что мы нашли моменты и забили два гола. Во втором тайме они уже пытались играть более позиционно.