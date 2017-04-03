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Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Наверное, здесь есть свои правила»

Наставник «Волыни» прокомментировал поражение от «Ворсклы» (0:2)

  • 03.04.2017 08:09
  • 196 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Волынь. Виталий Кварцяный
© ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный в эфире программы «Великий футбол» нашел оправдания поражению своей команды от «Ворсклы» (0:2).

- Было нарушение, первый мяч не чистый. Второй гол - из «вне игры», фальсификация. О чем тут говорить? Я говорю: «Вася, играем без положений «вне игры» в Полтаве, что ли?». Наверное, здесь есть свои правила.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Crusaider
      Crusaider, 03.04.2017 08:27
    +2
    Скоро в Першій лізі буде бикувати.
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 03.04.2017 08:46
    0
    Перша гольова атака Ворскли розпочалася із порушення правіил.
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