Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Наверное, здесь есть свои правила»

Главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный в эфире программы «Великий футбол» нашел оправдания поражению своей команды от «Ворсклы» (0:2).
- Было нарушение, первый мяч не чистый. Второй гол - из «вне игры», фальсификация. О чем тут говорить? Я говорю: «Вася, играем без положений «вне игры» в Полтаве, что ли?». Наверное, здесь есть свои правила.
Источник — ТК Футбол
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