Гари КЭХИЛЛ: «Челси играл и хуже»

Гари Кэхилл был в составе команды, проигравшей «Кристал Пэлас» на «Бридже» (1:2), и он подчеркивает, что важно сохранять спокойствие накануне серьезного поединка с «Ман Сити».

«Синие» потерпели первое поражение с начала января в матче с «орлами», которые отыгрались на пятой минуте.

«Синие» доминировали большую часть времени, но не смогли вернуться в игру, и после того, как «Тоттенхэм» обыграл «Бернли», наше преимущество на первой строчке сократилось до семи очков.

«Во-первых, мы расстроены, — говорит Кэхилл. — У нас был шанс вычеркнуть еще один матч и набрать три очка дома, где в этом сезоне мы играли очень хорошо».

«Надо отдать должное «Кристал Пэлас», они усложнили нам жизнь. Первые 15 минут были просто сумасшедшими, и потом, когда все успокоилось, мне показалось, что игра шла в одни ворота, но это было не так. У нас было много моментов и полумоментов, вспышек в штрафной и стремительных комбинаций, но мы просто не смогли отправить мяч в сетку».

«Думаю, мы играли хорошо. Это был не лучший наш матч, но мы играли и хуже в этом сезоне. Если посмотреть на созданные моменты и на владение мячом, то все было в порядке, но все знают, что этого недостаточно, чтобы победить. В этом плане я ненавижу статистику, в футболе все решает настойчивость и забитые мячи».

«В другой день мы победили бы с такой игрой. У нас уверенное положение лидеров в АПЛ, и у нас все еще хорошее преимущество».

Команда Антонио Конте блестяще играет дома в этом сезоне, и вчерашний матч стал только вторым поражением за прошедшие туры. Кэхилл уверен, что мы можем вернуть себе форму, которая так долго радовала болельщиков, когда команда Пепа Гвардиолы приедет на «Бридж» в среду.

«Нет смысла это отрицать», — говорит Кэхилл, когда его спросили, возросло ли давление перед матчем в среду после поражения.

«Если бы мы добились результата в матче с «Кристал Пэлас», давления было бы меньше, а отсутствие результата усиливает давление. Иногда игроки мобилизуются лучше в такой ситуации — будем надеяться, что это тот самый случай».

«Мы расстроены, но сейчас надо оставаться спокойными и сосредоточенными. В этом сезоне все шло для нас хорошо большую часть времени. Но так не могло быть всегда. В среду предстоит серьезный для всех матч».