Максим МАЛЫШЕВ: «В первом тайме нам было тяжеловато»

Хавбек «Шахтера» Максим Малышев прокомментировал победу в гостевом матче с «Зарей» (1:2).
– Отличный поединок – наверняка он понравился болельщикам. «Заря» хорошо провела первый тайм, начав игру со схемой 3–5–2. Ощущалось, что луганчане отработали ее, и нам было тяжеловато. В перерыве наш тренер внес коррективы и указал на ошибки, поэтому вторая половина была за нами. Мы должны быть полностью готовы к каждому матчу. Рады сегодняшней победе. Она была сложной, ведь мы уступали в ходе встречи 0:1, но проявили характер и забили два важных мяча.
Источник — ФК Шахтер
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