Тибо КУРТУА: «Потеряли концентрацию и пропустили два мяча»

Тибо Куртуа считает, что матч с «Манчестер Сити» в среду позволит команде реабилитироваться после поражения от «Кристал Пэлас» (1:2).

«Синие» прекрасно играли против команды Сэма Эллардайса, но дорого заплатили за два пропущенных в начале матча в течение двух минут мяча.



«Это печально, в перерыве мы обсуждали, что надеемся играть лучше во втором тайме, — говорит Куртуа. — Первый тайм был плохим, мы забили первыми, и это было хорошо в матче с таким противником, как «Пэлас», но в следующие две-три минуты мы несколько потеряли концентрацию и пропустили два мяча».



«Заа отлично сыграл в моменте с первым мячом, но затем мы стали атаковать, оставили слишком много пространства на своей половине, и они забили. Мы пытались отыграться, но мяч просто не шел в ворота, что было очень печально».



«После второго пропущенного мяча было очень сложно пробить их оборону. У нас были моменты, может быть, не очень серьезные, но у нас не получалось забить».



В среду «Челси» встречается с «Ман Сити», который мы обыграли в декабре на «Этихаде», теперь этот матч становится еще более важным, но Куртуа говорит, что игроки просто будут сконцентрированы на том, чтобы честно делать свою работу, и будут готовиться к еще одному серьезном…..у поединку.



«В среду важно победить, — говорит бельгиец. — «Шпоры» будут надеяться, что мы опять проиграем, чтобы они могли сократить отставание в таблице, но мы постараемся снова начать работать».



«Мы знаем, что делаем, нам не надо думать о поражении, надо сохранять концентрацию и стараться победить в среду».