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Андрей ПЯТОВ: «Мы каждый матч сами себе привозим голы»

Вратарь «Шахтера» прокомментировал гостевую победу над «Зарей» (1:2)

  • 03.04.2017 07:26
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Метки
ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал победу в выездном поединке над «Зарей» (1:2).

– Получился хороший, боевой поединок. В первом тайме мы не успевали за футболистами «Зари». В перерыве тренер обратил на это внимание, и мы сделали правильные выводы. Во втором тайме забили важный мяч, который и принес нам успех. Как-то так получается, что мы каждый матч сами себе привозим голы... Нужно быть повнимательнее. Но это футбол, где все бывает. Главное, что команда правильно отреагировала и показала: «Шахтер» есть «Шахтер». В целом приятно играть при такой атмосфере. Было много как наших болельщиков, так и «Зари». Думаю, это будет самый посещаемый матч тура. Хочется, чтобы их было побольше.

Источник — ФК Шахтер

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