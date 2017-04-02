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26-й тур
Байер
3:3
Вольфсбург
02.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Байер — Вольфсбург — 3:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Байер» — «Вольфсбург»

  • 03.04.2017 00:59
  • 21 просмотров
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В поединке 26-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Вольфсбург» команды сыграли вничью:

Источник — Sport.ua

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