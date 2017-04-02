Ювентус увозит из Неаполя ничью

Этот поединок должен был стать не только генеральной репетицией перед ответным полуфиналом Кубка Италии, который пройдет в Турине в ближайшую среду. В первой игре, напомним, «Ювентус» привез победу из Неаполя (1:3), а в чемпионате команды разделяли 10 очков. Так что «Наполи», если команда еще продолжает борьбу за Скудетто, очки терять было никак нельзя. К тому же субботние победы двух римских команд позволили «Роме» оторваться от неаполитанцев, а «Лацио» - подобраться на расстояние одной победы. «Старая синьора» могла чувствовать себя поспокойнее, однако туринцам за 9 дней придется сыграть 4 матча: кроме двух поединков в Неаполе, предстоит встреча с «Кьево» и игра с «Барселоной» в рамках Лиги чемпионов. Так что перед Массимилиано Аллегри стоит непростая задача — провести команду сквозь этот отрезок без потерь как очковых, так и среди футболистов (будь то травмы, дисквалификации либо просто усталость).

Ну а самой большой интригой было возвращение Гонсало Игуаина в Неаполь, где он провел три прекрасных сезона, а теперь стал врагом №1 всех тифози «Наполи». Игуаин впервые приехал в Неаполь в качестве игрока «Юве», и нынешний клуб аргентинца по такому случаю предпринял повышенные меры безопасности для форварда, потребовав дополнительную охрану в отеле, где остановилась команда. Болельщики же хозяев (те, кто не умеет свистеть) запаслись свистками, так что каждое касание мяча Гонсало сопровождалось неимоверным шумом на протяжении всей встречи.

Ну а что касается игры, то она началась под диктовку хозяев, однако очень скоро пошла по плану «Ювентуса». Первый (и, пожалуй, единственный) момент гости использовали «на все 100». Сами Хедира перехватил мяч у центрального круга и смело пошел вперед. Буквально продрался в штрафную и, сыграв в стенку с Миралемом Пьяничем, в касание уложил мяч под штангу. Случилось это на 7-й минуте. После этого «Наполи» прочно завладел мячом, однако до перерыва толком так ничего и не сумел создать у чужих ворот. Были удары, забросы, прострелы, навесы — и всего два неопасных удара в створ, с которыми легко справился Джанлуиджи Буффон.

Вторую половину игры «Наполи» начал еще активнее, и таки сумел сравнять счет. Причем гол оказался похожим на пропущенный. Марек Хамшик получил пас от Дриса Мертенса и в касание пробил из той же точки, откуда забивал Хедира. Но в отличе от немца Хамшик пробил в дальнюю девятку. Тут же сам Мертенс перехватил пас Квадво Асамоа, обыграл вратаря, но практически с нулевого угла попал в штангу — мяч от стойки ворот отскочил в руки Буффону. К слову, Джиджи проводил 615-й матч в Серии А и догнал по этому показателю экс-капитана «Интера» Хавьера Дзанетти. Больше за всю историю турнира провел только Паоло Мальдини — на счету защитника «Милана» 647 поединков в высшем дивизионе итальянского футбола.

Ну а гости после этого и вовсе ушли в глухую оборону. Гол Хедиры так и остался их единственным ударом в створ за весь матч! «Наполи» старался, однако «Юве» оборонялся грамотно и уверенно — команда спокойно «сушила» игру, откровенно намекая, что ее устроит ничья. Так оно и вышло: при максимальном напряжении было минимум опасных моментов. Боевую ничью в свой актив, скорее, записала «Старая синьора», а неаполитанцы теперь должны подумать, как в среду им ликвидировать дефицит в 2 гола, дабы пробиться в финал Кубка Италии.



«Наполи» - «Ювентус» - 1:1

Марек Хамшик, 60 - Сами Хедира, 7

«Наполи»: Рафаэл Кабрал, Калиду Кулибали, Рауль Альбиоль, Иван Стринич (Фаузи Гулам, '79), Элсейд Хюсай, Дрис Мертенс, Жоржиньо Фрелло, Марек Хамшик (Марко Рог, '76), Аллан Лоурейро (Петр Зелински, '69), Лоренцо Инсинье, Хосе-Мария Кальехон

«Ювентус»: Джанлуиджи Буффон, Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Штефан Лихтштайнер, Квадво Асамоа, Сами Хедира, Миралем Пьянич (Томас Ринкон, '87), Марио Лемина (Хуан Куадрадо, '61), Гонсало Игуаин, Марио Манджукич, Клаудио Маркизио (Пауло Дибала, '80)

Лоренцо Инсинье, 37.