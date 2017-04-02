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23-й тур
Заря
1:2
Шахтер Д
02.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Заря - Шахтёр - 1:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Заря» — «Шахтёр»

  • 03.04.2017 00:12
  • 213 просмотров
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Метки
ФК Шахтер. «Заря» — «Шахтёр»
© ФК Шахтер. «Заря» — «Шахтёр»

В поединке 23-го тура чемпионата Украины «Заря» — «Шахтёр» победу одержала донецкая команда:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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