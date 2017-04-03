Юрий ВЕРНИДУБ: «Хорошо, что я не понимаю португальский язык»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб:

- Я счастливый человек, ведь на сегодняшнюю игру с «Шахтёром» пришло столько болельщиков. Это греет душу. Очень бы хотелось, чтобы на все наши игры ходило столько же болельщиков. Я вас очень об этом прошу. Приходите, поддерживайте нас. Постараемся вас не разочаровать.

Что касается самой игры, считаю, в первом тайме мы полностью доминировали. Первыми забили гол. Имели ещё моменты. Потом пропустили. 1:1 закончили первый тайм. Ту игру, которую показали мои ребята, за неё я очень рад.

Во втором тайме понятно, что силы нас где-то покинули. Пришлось сделать замену Вячеслава Чечера, чем возможно воспользовался соперник. Где-то, наверное, Андрей Пилявский ещё не сумел войти в игру. Пропустили нелепый гол. Хотя в конце бросили все силы для того, чтобы спасти игру. Хотели уравнять шансы.

Спасибо всем ребятам за старания. Когда ранее в «Шахтёре» работал Мирча Луческу, он жаловался, что все команды «строят автобусы» против «горняков» и затягивают время, то сегодня, скажу честно, время тянул «Шахтёр». Конкретно и чётко. Соперник сбивал темп. Непонятно мне это «прощание» Ракицкого. Так себя не ведут. Непонятно поведение помощника Фонсеки. Мои помощники, как положено, сидят на скамейке и не вклиниваются в разговоры. Тем более, главного тренера «Шахтёра» я не оскорблял, а лишь просил быстрее выйти из игры Ракицкого и чтобы игра возобновилась, на что его помощник мне что-то начал рассказывать. Хорошо, что я не понимаю португальский язык. Судья правильно сделал, что его удалил. В обязанности помощника главного тренера одной команды не входит спорить с главным тренером соперника.

Ещё раз скажу, что игра понравилась. Большая заслуга в этом моих ребят. Ещё раз повторюсь: если уже «Шахтёр» затягивает время, значит мы на правильном пути. Надеюсь, ребята это понимают. Нас ждут очень сложные девять туров, на которые мы будем готовиться и постараемся сделать всё, чтобы двигаться дальше.

- Перед матчем с «Шахтёром» мы брали у вас интервью, и вы сказали, что готовите «горнякам» сюрприз. Он практически удался. Но чего всё-таки не хватило… И не было ли опасений, что может что-то пойти не так?

- Я думаю, всё происходило хорошо. Мы перестроились на схему в три защитника, тем самым насытив центр поля. Наши крайние игроки, Артём Сухоцкий и Евгений Опанасенко играли выше, помогая в атаке. Не побоялись, потому что я понял, что нужно насыщать центр поля. С такой командой, как «Шахтёр» к воротам прижиматься нельзя и играть на отбой тоже. Что у нас и получилось. Наоборот, играли как можно ближе, делали высокий прессинг с чем справились хорошо. Будем двигаться дальше, думать, совершенствовать эту схему. По ней мы работали лишь 10 дней. Думаю, чем больше времени пройдёт, тем лучше мы её поймём. Нам будет намного легче перестраиваться как на схему 4-2-3-1, так и на 3-5-2. Возможно появится и 3-4-3. Будем двигаться вперёд. Футбол развивается. Есть достаточно литературы, можно ездить и учиться у ведущих, более сильных тренеров, к чему я стремлюсь вместе со своими ребятами.

- В оставшихся матчах вы будете замахиваться на второе место?

- Шансы есть. У нас ещё две игры с «Динамо», у киевлян ещё две игры с «Шахтёром». Думаю, всё в наших руках. Самое важное, чтобы психология у ребят была на высоте особенно после таких игр, как сегодня. Где-то мы потеряли очки с «Шахтёром», но думаю это тот толчок, который даст ребятам в следующих играх выходить более раскрепощёнными и показывать тот футбол, от которого они получают удовольствие. Думаю, они получили сегодня удовольствие от игры. И не только они, но и болельщики.