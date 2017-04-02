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23-й тур
Заря
1:2
Шахтер Д
02.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Паулу ФОНСЕКА: Болельщики создали на стадионе фантастическую атмосферу

«Заря» – «Шахтер» – 1:2. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «горняков»

  • 02.04.2017 22:52
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Метки
shakhtar.com, Паулу Фонсека
© shakhtar.com, Паулу Фонсека

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:

– Поединок был очень интенсивным и сложным. В первом тайме у нас имелись сложности: «Заря» больше прессинговала и была агрессивнее. Соперник всегда выигрывал как первый, так и второй мяч, выходил в атаку и создавал угрозы. Мы испытывали некоторые затруднения с построением наших действий, тем не менее организовали пару опасных эпизодов. Второй тайм провели намного лучше: было больше остроты у ворот оппонента, что привело к забитому мячу, и достаточно неплохо играли от обороны. После перерыва «Шахтер» показал себя на порядок сильнее. Мы практически не давали «Заре» создавать моменты у наших ворот, кроме одного. В целом сегодня взяли верх над очень хорошей командой, которая принесла нам много сложностей. Это очень качественный соперник.
 
– На 53-й минуте Исмаили дали желтую карточку за симуляцию. На ваш взгляд, можно ли было судье оставить этот момент без внимания или назначить пенальти?
– Позвольте сказать, что и для арбитра матч выдался весьма сложным. Было много агрессивности, контакта и фолов у обеих команд. Думаю, в том эпизоде симуляции Исмаили не было. Немного непонятный момент. Конечно, я уважаю мнение арбитра, однако считаю, что симуляции там не было.

Хочу добавить еще кое-что, поскольку просто не могу промолчать. Болельщики создали на стадионе фантастическую атмосферу! Очень важно, когда в конце поединка они заставляют аплодировать как игроков, так и тренеров – сегодня зрители действительно этого заслуживают. Футбол – это праздник, которому люди должны радоваться. От имени «Шахтера» я хочу поздравить болельщиков с отличной атмосферой, что царила на матче. 

Источник — ФК Шахтер

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