Паулу ФОНСЕКА: Болельщики создали на стадионе фантастическую атмосферу

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:

– Поединок был очень интенсивным и сложным. В первом тайме у нас имелись сложности: «Заря» больше прессинговала и была агрессивнее. Соперник всегда выигрывал как первый, так и второй мяч, выходил в атаку и создавал угрозы. Мы испытывали некоторые затруднения с построением наших действий, тем не менее организовали пару опасных эпизодов. Второй тайм провели намного лучше: было больше остроты у ворот оппонента, что привело к забитому мячу, и достаточно неплохо играли от обороны. После перерыва «Шахтер» показал себя на порядок сильнее. Мы практически не давали «Заре» создавать моменты у наших ворот, кроме одного. В целом сегодня взяли верх над очень хорошей командой, которая принесла нам много сложностей. Это очень качественный соперник.

– На 53-й минуте Исмаили дали желтую карточку за симуляцию. На ваш взгляд, можно ли было судье оставить этот момент без внимания или назначить пенальти?

– Позвольте сказать, что и для арбитра матч выдался весьма сложным. Было много агрессивности, контакта и фолов у обеих команд. Думаю, в том эпизоде симуляции Исмаили не было. Немного непонятный момент. Конечно, я уважаю мнение арбитра, однако считаю, что симуляции там не было.



Хочу добавить еще кое-что, поскольку просто не могу промолчать. Болельщики создали на стадионе фантастическую атмосферу! Очень важно, когда в конце поединка они заставляют аплодировать как игроков, так и тренеров – сегодня зрители действительно этого заслуживают. Футбол – это праздник, которому люди должны радоваться. От имени «Шахтера» я хочу поздравить болельщиков с отличной атмосферой, что царила на матче.