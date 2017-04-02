Валенсия разгромила Депортиво

Чемпионат Испании. 29-й тур
«Валенсия» – «Депортиво» – 3:0
Голы: 1:0 – 10 Гарай, 2:0 – 29, автогол Альбентоса, 3:0 – 90 Жоау Канселу.
«Валенсия» – Диего Алвес, Гайя (Жоау Канселу, 83), Монтойя, Абденнур, Гарай, Орельяна, Солер, Парехо, Перес (Сикейра, 75), Дзадза (Санти Мина, 78), Мунир.
«Депортиво» – Люкс, Наварро, Сидней, Альбентоса, Хуанфран, Гильерме, Бергантиньос (Морено, 70), Хиль, Фажр (Чолак, 46), Хоселу, Андоне.
Предупреждения: Монтойя (7), Хоселу (16), Абденнур (50), Перес (55).
Источник — Sport.ua
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