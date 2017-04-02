Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Валенсия разгромила Депортиво

Рауль Альбентоса поразил ворота собственной команды

  • 02.04.2017 21:31
  • 94 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Валенсия
© ФК Валенсия

Чемпионат Испании. 29-й тур

«Валенсия» – «Депортиво» – 3:0
Голы: 1:0 – 10 Гарай, 2:0 – 29, автогол Альбентоса, 3:0 – 90 Жоау Канселу.

«Валенсия» – Диего Алвес, Гайя (Жоау Канселу, 83), Монтойя, Абденнур, Гарай, Орельяна, Солер, Парехо, Перес (Сикейра, 75), Дзадза (Санти Мина, 78), Мунир.
«Депортиво» – Люкс, Наварро, Сидней, Альбентоса, Хуанфран, Гильерме, Бергантиньос (Морено, 70), Хиль, Фажр (Чолак, 46), Хоселу, Андоне.
Предупреждения: Монтойя (7), Хоселу (16), Абденнур (50), Перес (55).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.