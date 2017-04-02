Украинский легионер «Гранады» Артем Кравец выйдет в стартовом составе на матч 29 тура чемпионата Испании против «Барселоны». Матч начнется в 21:45.
В текущем сезоне Ла-лиги Кравец сыграл 22 матча и забил 5 голов.
Читайте текстовую онлайн-трансляцию матча «Гранада» - «Барселона» на нашем сайте.
🚨 Este es el once del #GranadaCF para enfrentarse al @FCBarcelona_es. Cortesía de @Alhambra_Es pic.twitter.com/RrioXGdEKP— Granada C.F. (@GranadaCdeF) 2 квітня 2017 р.
Источник — Sport.ua
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