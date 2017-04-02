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Кравец выйдет в стартовом составе на матч против Барселоны

Поединок начнется в 21:45

  • 02.04.2017 20:59
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ФК Гранада. Артем Кравец
© ФК Гранада. Артем Кравец

Украинский легионер «Гранады» Артем Кравец выйдет в стартовом составе на матч 29 тура чемпионата Испании против «Барселоны». Матч начнется в 21:45.

В текущем сезоне Ла-лиги Кравец сыграл 22 матча и забил 5 голов.

Читайте текстовую онлайн-трансляцию матча «Гранада» - «Барселона» на нашем сайте.

Источник — Sport.ua

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