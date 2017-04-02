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Голевая перестрелка между Байером и Вольфсбургом закончилась ничьей

«Ингольштадт» минимально обыграл «Майнц»

  • 02.04.2017 20:36
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ayer04.de
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Чемпионат Германии. 26-й тур

«Ингольштадт» – «Майнц» 2:1
Голы: 1:0 – 10 Брежери, 1:1 – 71, автогол Матип, 2:1 – 73 Хадерджонай.

«Ингольштадт» – Хансен, Брежери, Зуттнер (Тиссеран, 84), Хадерджонай, Матип, Моралес, Рожер, Гросс, Коэн, Лекки (Киттель, 77), Лескано (Хинтерзеер, 89).
«Майнц» – Лессль, Рамальо, Бунгерт (Сердар, 67), Балогун (Донати, 46), Гбамен, Де Бласис, Озтуналы, Бросински, Латца (Квайсон, 80), Белль, Кордоба.
Предупреждения: Балогун (33), Матип (59), Хадерджонай (65), Рамальо (68), Латца (76), Тиссеран (85), Хансен (90).
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«Байер» – «Вольфсбург» – 3:3
Голы: 1:0 – 40 Бельараби, 2:0 – 65 Фолланд, 2:1 – 80 Гомес, 2:2 – 83 Гомес, 2:3 – 87, пенальти Гомес, 3:3 – 89 Хавертц.

«Байер» – Лено, Драгович, Венделл (Хенрихс, 46), Хильберт, Топрак, Бельараби, Баумгартлингер, Арангис, Мехмеди (Хавертц, 60), Фолланд, Кисслинг (Брандт, 80).
«Вольфсбург» – Кастельс, Виейринья (Зегуин, 90), Кнохе, Хорн, Блашчиковски, Базур (Мебиус, 73), Гилавоги, Арнольд, Луис Густаво, Малли (Треш, 46), Гомес.
Предупреждения: Базур (39), Арангис (81), Луис Густаво (90).

Источник — Sport.ua

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